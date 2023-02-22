Красноярцы отправили в «контейнер для разбитых сердец» бумажные «воспоминания»

«Красноярская рециклинговая компания» заглянула в контейнер для разбитых сердец, прежде чем отправить подарки от чьих-то бывших на утилизацию.

Год назад красноярский левобережный региональный оператор накануне Дня всех влюбленных совместно с Красгорпарком провёл предпраздничную акцию – #антивалентинка_КРК, которая неожиданно привлекла к себе особое внимание жителей города, СМИ и блогеров. В этом году – теперь уже по традиции – на площади Мира в Красноярске за несколько дней до 14 февраля КРК установила специальный контейнер «для разбитых сердец». В него можно было выкинуть всё, что напоминает о неудачных отношениях.

В прошлом году по завершении акции в контейнере больше всего оказалось писем и открыток. Были мягкие игрушки и даже мужская рубашка. Ещё туда попали чьи-то свадебные плакаты – видимо, написанные на них пожелания счастливой семейной жизни не сбылись.

В этом году среди неудачных подарков от бывших оказались футболка, женские туфли, игрушечные цветы и вновь – много писем и открыток, как целых, так и изорванных в клочья.

Вновь «контейнер для разбитых сердец» вызвал бурное обсуждение в социальных сетях – ролик известного красноярского блогера Андрея Максимова посмотрели больше полутора миллионов пользователей тик-тока, а один из красноярцев даже посвятил акции стихи:

«Контейнер разбитых сердец.

Эмоции, мысли, чувства –

Вы все оставляете здесь,

Чтобы назад не вернуться.

Чтобы душа не смела

Отныне испытывать боль,

Кидайте в контейнер смело

Разбитую кем-то любовь…»

Все «антивалентинки» уже отправились на специализированный полигон, где и были «торжественно» захоронены. Вместе с ними «обрели вечный покой» несостоявшиеся отношения, разбитые мечты и печальные воспоминания.