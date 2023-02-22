Красноярский метротрам: ключевые решения формируются сейчас

Фото: Владимир КОРЕЦКИЙ

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ К 2026 ГОДУ

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края на расширенном заседании комитета по экономике и налоговой политике под председательством Егора Васильева заслушали доклады о подготовке к строительству метротрама и о том, как будет развиваться в ближайшее десятилетие транспортная система города.

В своем выступлении заместитель губернатора Красноярского края Сергей Еремин рассказал об истории проекта метро, трех основных этапах строительства и комплексном развитии транспортной схемы Красноярска, для которой главным каркасом станет именно рельсовый электротранспорт.

Первоначальный проект строительства метро в Красноярске довольно сильно видоизменился. Так, чтобы удешевить стоимость работ, было решено строить «легкое метро», или метротрамвай. Для него с 2025 по 2026 год планируется купить порядка 40 трамвайных вагонов марки «Витязь». Подвижной состав с двумя кабинами и двусторонним расположением дверей будет оборудован приспособлениями для маломобильных групп людей, для пассажиров также предусмотрены USB-разъемами и Wi-Fi. Проект предполагает отказ от глубокого залегания тоннелей, часть станций будет расположена на поверхности. Первую очередь планируется сдать в 2026 году: ее протяженность составит 10,8 км и шесть остановочных пунктов — от «Высотной» до «Улицы Шахтеров».

По словам заместителя министра транспорта Дмитрия Зотина, на сегодняшний день завершена объездная дорога на улице Молокова для освобождения проезжей части и организации строительной площадки первого котлована «Улица Шахтеров». Закрытие Молокова планируется на весь период строительства первого этапа. Продолжаются работы по инженерно-геологическим изысканиям в районе будущих остановок на Копылова, Карла Маркса, площади Революции и Вокзальной. Поэтапно разрабатывается проектная документация. Первые тома проекта направлены на экспертизу, заключения ждут к 31 марта текущего года. Следующая экспертиза должна пройти к 29 апреля.

Строительство метротрама станет частью новой комплексной транспортной схемы Красноярска. Напомним, 9 февраля депутаты приняли закон края, который определяет метротрам как объект регионального значения. А в прошлом году — закон о концессиях, который позволил региону участвовать в федеральном пилотном проекте по модернизации городского электротранспорта.

Министр экономики и регионального развития Анна Гарнец сообщила, что проект развития городского электротранспорта в части реконструкции существующей ветки и строительства новой, а также обновления подвижного состава реализуется в рамках национального проекта. Так, по концессионному соглашению предполагается реконструкция трамвайной линии по проспекту им. газеты «Красноярский рабочий» протяженностью 16 км и строительство новой трамвайной линии до мкрн. Солнечный протяженностью 30 км; реконструкция трамвайного депо; покупка 50 двухсекционных трамваев вдобавок к уже приобретенным ранее трамваям «Львенок».

СТОИМОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Строительство метро в Красноярске –долгожданное и масштабное событие. Поэтому представленные проекты развития транспортной системы города вызвали у депутатов массу вопросов. Заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Новак уточнил, какая конкретно сумма потребуется на развитие трамвайной сети. Предварительная стоимость составляет более 24 млрд рублей, из них 15 млрд — расходы концессионера.

Александр Новиков поинтересовался, что будет со старой подземной инфраструктурой, которую ранее построили для метро, задействуют ли ее в новом проекте. Ежегодно на поддержание старых тоннелей из бюджета расходуется 76 млн рублей. Выяснилось, что они в новом проекте не будут задействованы. Виталий Дроздов попросил просчитать экологический эффект от использования метро для города и предложил часть грунта, который будет образовываться при проходке, использовать для отсыпки городских дорог или консервации старых тоннелей. Максим Маркерт задал вопрос об эффективности метро, поможет ли оно разгрузить городские дороги. Как пояснили участники проекта, сейчас скорость в пробках может составлять 17 км/ч, а стандартная скорость метротрама не менее 40 км. Алексей Кулеш поставил вопрос о сохранности зданий, являющихся культурным наследием, и комфорте жизни горожан. По словам представителей заказчика, большая часть метротрама пройдет не под зданиями, а под дорогами. Тем не менее уже полностью завершены работы по визуальному обследованию зданий, идет инструментальное обследование.

Депутатов также интересовали вопросы эксплуатации метротрама в будущем, благоустройство территорий в зоне прохождения метро, строительство перехватывающих парковок, транспортно-пересадочных узлов, экологический эффект.

Подводя итоги совещания, Егор Васильев подчеркнул, что будущее транспортного комплекса Красноярска — повестка на долгий период. В крае создан штаб по строительству, вопросы метро отслеживаются еженедельно. Работы должны начаться уже в этом строительном сезоне. Егор Васильев попросил депутатов направить в комитет свои предложения. Осенью депутатский корпус вернется к вопросу строительства метротрама и трамвайной концессии, чтобы посмотреть, что было сделано за сезон.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Красноярский метрополитен станет восьмым в России, вторым в Сибири и самым восточным метрополитеном в стране.

- Проект метро получил поддержку президента России Владимира Путина и включен в разработанную правительством федеральную программу «инфраструктурного меню».

- Общий объем инфраструктурного кредита краю на проектировку и строительство из федерального бюджета - 89,269 млрд рублей

- Заказчик работ - краевое госпредприятие «Центр транспортной логистики», генеральный подрядчик — московская группа компаний АО «Моспроект-3».

- На первом этапе предполагается строительство линии 10,8 км. Шесть остановочных пунктов: 2 наземных (на Высотной и на Шахтеров) и 4 подземных (Копылова, Железнодорожный вокзал, площадь Революции и Карла Маркса).

Егор Васильев. Фото: Владимир КОРЕЦКИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания края:

— В новейшей истории России во многих городах происходили кардинальные изменения транспортной схемы — в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Комплексный проект рельсового транспорта — шанс Красноярска изменить свою транспортную схему. И 90 млрд на метро, и 30 млрд на трамвай помогут нам это сделать.

Проект метро поддержан президентом, контролируется правительством, и мы хотим именно помочь, посмотреть — что нужно сделать, чтобы проект реализовался к 2026 году и дальше по этапам. Мы уже серьезно обсуждали это в бюджетном процессе, и все средства на первый этап уже заложены. Мы только что приняли закон о метро. Чтобы проект не тормозился бюрократически, он разбит на этапы, и документация будет поступательно проходить экспертизы. Уже многое понятно — протяженность линии, какой будет подвижной состав, где пройдут подземные линии, а где построят надземные станции. Но мы хотим увидеть начало работ, понимать, каким образом мы будем ездить во время этих работ, не будет ли рисков для существующей застройки.