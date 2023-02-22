В Красноярске на длинных выходных потеплеет до +6 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на праздничные длинные выходные 23-26 февраля 2023 года ожидается теплой. Прогноз составил Гидрометцентр.

Так, в День защитника Отечества 23 февраля днем ожидается -3 градуса. Синоптики обещают солнечный и почти безветренный день без осадков. Ночью похолодает до -8 градусов.

В пятницу 24 февраля днем потеплеет до +6 градусов. Будет пасмурно, но без снега и дождя, зато усилится ветер – возможны порывы до 3-7 метров в секунду. Ночью тоже будет довольно тепло, около 0 градусов.

В субботу 25 февраля днем синоптики ожидают 0 градусов, снег с дождем и ветром до 13 метров в секунду. Ночью же температура понизится до -10 градусов.

Самым же холодным днем станет воскресенье. Днем пойдет снег, а температура составит -7 градусов. Сила ветра составит 4-13 метров в секунду. Ночью похолодает до -13 градусов.