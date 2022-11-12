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Общество12 ноября 2022 7:22

Доброволец из Минусинска получил государственную награду за мужество на Донбассе

Медаль ему вручил глава города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Доброволец из Минусинска получил государственную награду за мужество на Донбассе из рук главы города. Фото: администрация города

Доброволец из Минусинска получил государственную награду за мужество на Донбассе из рук главы города. Фото: администрация города

Николай Плющевский весной этого года отправился на Донбасс. Написал заявление по собственному желанию и уехал. Пояснил тогда, что не хочет оставаться в стороне. Ему 52 года, в свое время служил в армии, как все его сверстники – два года по полной. Как оказалось, спустя десятки лет навыков не утратил.

Службу младший сержант Николай Плющевский проходил по контракту в 150-й Ростовской мотострелковой дивизии. В июле, когда шли бои под Красным Лиманом (Краматорский район Донецкой народной республики), родом с сибиряком разорвалась мина, он получил контузию. После ранения лежал в госпитале, а потом вернулся домой.

Защищая мирное население новых российских регионов, Николай проявил настоящее мужество и отвагу. За что и был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду ему вручил накануне, 11 ноября, глава Минусинска Андрей Первухин.

- Для меня огромная честь передать эту заслуженную боевую награду. Вы не спрятались за спинами молодых парней, отправившись защищать нашу Родину. За это низкий поклон. Желаю вам и вашей семье крепкого здоровья, крепости духа и оптимизма. С возвращением! - пожелал глава города.

А сам Николай сказал:

-Всем боевым товарищам огромный привет. А ребятам, которые сейчас там находятся, хочу пожелать удачи, будьте осторожными, берегите себя и возвращайтесь домой живыми!

Общество: ВОПРОС ДНЯ