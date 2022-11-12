Доброволец из Минусинска получил государственную награду за мужество на Донбассе из рук главы города. Фото: администрация города

Николай Плющевский весной этого года отправился на Донбасс. Написал заявление по собственному желанию и уехал. Пояснил тогда, что не хочет оставаться в стороне. Ему 52 года, в свое время служил в армии, как все его сверстники – два года по полной. Как оказалось, спустя десятки лет навыков не утратил.

Службу младший сержант Николай Плющевский проходил по контракту в 150-й Ростовской мотострелковой дивизии. В июле, когда шли бои под Красным Лиманом (Краматорский район Донецкой народной республики), родом с сибиряком разорвалась мина, он получил контузию. После ранения лежал в госпитале, а потом вернулся домой.

Защищая мирное население новых российских регионов, Николай проявил настоящее мужество и отвагу. За что и был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду ему вручил накануне, 11 ноября, глава Минусинска Андрей Первухин.

- Для меня огромная честь передать эту заслуженную боевую награду. Вы не спрятались за спинами молодых парней, отправившись защищать нашу Родину. За это низкий поклон. Желаю вам и вашей семье крепкого здоровья, крепости духа и оптимизма. С возвращением! - пожелал глава города.

А сам Николай сказал:

-Всем боевым товарищам огромный привет. А ребятам, которые сейчас там находятся, хочу пожелать удачи, будьте осторожными, берегите себя и возвращайтесь домой живыми!