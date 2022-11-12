Красноярский школьник попросил у губернатора в подарок новогоднюю елку. Фото: пресс-служба губернатора края

Красноярский школьник Арсений Ярыгин написал письмо губернатору Красноярского края Александру Уссу. Мальчишка рассказал: живет он в Зеленой Роще. Накануне каждого Нового года у них во дворе многоэтажки устраивают настоящий праздник с конкурсами и подарками. Жители вместе украшают двор гирляндами, своими руками делают новогодние игрушки. Детей во дворе гуляет много, для них это всегда огромный праздник. Особенно радуются елке. Однако раньше ставили живое дерево. А теперь… жалко рубить. Вот если бы во дворе постоянно стояла такая ель, живая – чтобы росла и с каждым годом становилась больше и красивее.

Письмо Арсений отправил заранее, еще в октябре. Александр Усс его получил и тут же дал задание соответствующим специалистам: елке – быть! Некоторое время заняли организационные моменты. На днях во двор заехала машина с рабочими, которые привезли не просто дерево, а благородную голубую ель, больших размеров. Аккуратно посадили на газоне, украсили красногрудыми снегирями.

- Мальчик не стал просить что-то для себя лично, он попросил елку в свой двор – для своих друзей-ребятишек и соседей. Поэтому я сразу решил, что большая елка, вокруг которой будут собираться все жители, должна обязательно появиться в этом дворе, - сказал Александр Усс.

Губернатор приехал во двор, встретился с кадетом Красноярского кадетского корпуса, они тепло пообщались и сделали фото на память. Арсений был смущен, но доволен: представил, как он в этот раз встретит Новый год.

- В этом году украсим небольшой гирляндой. Хотим, чтобы дерево хорошо прижилось, будем ухаживать за ним и выполнять все рекомендации специалистов. Это теперь гордость всего двора, - призналась мама пятиклассника Наталья Ярыгина.