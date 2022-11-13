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Общество13 ноября 2022 1:07

В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +5 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на рабочей неделе 14-18 ноября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +6 градусов

В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +6 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущей рабочей неделе в Красноярске потеплеет до +6 градусов. Синоптики GISMETEO рассказали, какой будет погода в Красноярске на рабочей неделе 14-18 ноября 2022 года.

В понедельник синоптики обещают днем до +3 градусов и небольшой дождь. Сила 7-14 метров в секунду. Ночью температура понизится до +1 градуса.

Во вторник воздух прогреется днем до +5 градусов, а ночная температура составит +3. Будет пасмурно, но без осадков. Сила ветра составит 6-15 метров в секунду.

В среду вновь будет снег с дождем. Днем синоптики прогнозируют около +3 градусов, ночью же +1 градус. Ветер останется сильным, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В четверг и пятницу днем ожидается не выше от -1 до +3 градусов и без осадков. Все на фоне сильного ветра с порывами от 4 до 14 метров в секунду. В четверг ночью похолодает до -2 градусов, в пятницу – до -5 градусов.

Погода