Фото: ГИБДД

В МВД рассказали подробности страшного ДТП, произошедшего 11 ноября в Сухобузимском районе Красноярского края. Оказалось, что водитель Toyota ехал с высокой скоростью по трассе, на 70 км автодороги Красноярск-Енисейск 29-летний автолюбитель не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 64-летнего мужчины. После удара водитель грузовика съехал в правый кювет по ходу движения. А от Toyota практически не осталось ничего…

Фото: ГИБДД

В результате аварии погибли два пассажира и водитель легковушки. Еще один пассажир и водитель грузовика госпитализированы, оба серьезно пострадали.

Фото: ГИБДД

Во время осмотра легковушки выяснилось, что колеса задней оси установлены не по сезону – водитель оставил там летнюю резину. Остальные обстоятельства, которые могли стать причиной ДТП будут установлены в ходе экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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