Центральный аппарат СК взял на контроль уголовное дело впавшего в кому 7-летнего мальчика из Канска

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Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль уголовное дело, заведенное после того, как 7-летний мальчик из Канска впал в кому. Как сообщают в ведомстве, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе расследования.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Основанием стала проверка, проведенная после того, как в социальных сетях появилась информация о семилетнем мальчике.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, ребенок рос под опекой бабушки. В сентябре ему стало плохо, бабушка обратилась в больницу. Врачи поставили диагноз – кишечная инфекция. И определили пациента в стационар.

Однако впоследствии состояние здоровья ребенка ухудшилось и он впал в кому. А после, по словам самой бабушки, ей и вовсе объявили, что случилась смерть мозга. Женщину это насторожила, ведь такой вердикт был вынесен на основе одной только электро-энцефалограммы, тогда как решение должен принимать консилиум врачей. После предъявленных женщиной претензий администрация больницы обратилась в органы опеки.