Фото: ГИБДД

Страшное ДТП произошло в Сухобузимском районе Красноярского края – погибли три человека, еще один пострадал. Как сообщили в ГИБДД, столкнулись грузовик MAN и легковая Toyota.

Авария произошла на 70 км автодороги Красноярск-Енисейск. Как и из-за чего случилось столкновение – пока непонятно. Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП. Известно, что трое погибших находились в легковушке, а пострадавший – водитель грузовика MAN.

На фото видно, что автомобиль буквально размазало по асфальту, от корпуса практически ничего не осталось, машина полностью разбита.

Сейчас на месте координируют работу заместитель начальника ГУ МВД по краю Руслан Северин со следственно-оперативной группой краевого Главка, а также врио начальника УГИБДД ГУ МВД по краю Сергей Молявко.