В Красноярском крае 10 молодых предпринимателей впервые получат гранты для открытия или развития бизнеса

Итоги грантового конкурса, который проходил в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», подвели в агентстве развития малого и среднего предпринимательства края.

Сумма гранта – от 120 000 до 500 000 рублей. Каждый заявитель должен был предоставить организаторам конкурса сертификат о прохождении обучения основам предпринимательской деятельности и предусмотреть софинансирование бизнес-проекта в размере не менее 25%.

Например, на средства гранта ветеринарная клиника «Бравые ребята» планирует приобрести гематологический анализатор крови – прибор, который поможет правильно ставить диагноз четвероногим пациентам. Кирилл Помыткин из Красноярска хочет открыть мобильную автомастерскую для оперативного изготовления автоключей, чтобы выезжать на место для помощи водителям. Давид Манасян запустит в микрорайоне Солнечный торговую точку «Дёнер на районе». Арпине Аствацатрян из Идринского района благодаря гранту продолжит развивать свою кондитерскую.

В селе Тесь Минусинского района 20-летний предприниматель Владислав Соколовский с помощью финансовой поддержки сможет расширить производство семейной мини-пекарни по выпечке настоящего живого хлеба. Заработало предприятие в конце 2021 года и сейчас активно развивается. Продукция выпускается под брендом «Соколовская мука». Только в 2022 году предприниматели – сам Владислав и его родители Евгений и Татьяна – представили свою продукцию на 15 различных выставках-ярмарках.

«На средства гранта мы планируем приобрести оборудование для выпечки хлеба и печатных пряников, чтобы наша продукция была доступна более широкому кругу покупателей. Очень рад, что выиграл грант. Конечно, это хорошая помощь для нашего бизнеса», – говорит Владислав.

В 2022 году комиссия, созданная агентством развития малого и среднего предпринимательства края, распределила между молодыми предпринимателями около 4 млн рублей.

«Грантовый конкурс для предпринимателей от 14 до 25 лет в Красноярском крае мы провели впервые. Отмечу, что и в следующем году такая финансовая мера поддержки сохранится. И на федеральном, и на региональном уровне развитие молодежного предпринимательства является одним из приоритетных направлений», – отметила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.

Для справки

На что потратят гранты победители Iгрантового конкурса для молодых предпринимателей до 25 лет: