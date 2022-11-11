Житель Минусинска жестоко избил и связал скотчем приятеля

Под стражей мужчина проведет 2 месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

За покушение на убийство и лишение свободы жителя Минусинска на два месяца заключили под стражу. Расследование по делу продолжается, сообщили в пресс-службе судов Красноярского края.

В сентябре житель Минусинска едва не забил насмерть металлическим предметом знакомого. Кроме того, он связал руки и ноги лежащего на полу мужчины скотчем, чтобы тот не смог обратиться за помощью. Смертельной трагедии удалось избежать лишь по счастливой случайности. На место происшествия приехала мать избитого и сказала, что уже вызвала полицию.

Под стражей по решению суда житель Красноярского края проведет 1 месяц и 29 дней. Дальнейшая его судьба будет решаться после выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, в Назарове мужчина получил 11,5 лет колонии за убийство своей жены. Он не менее 25 раз ударил ее ножом. Трагедия произошла прямо в магазине, где работала женщина. После совершенного мужчина сам пришел в полицию с признанием.