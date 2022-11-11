Подсказали староверы: выросшая в месте силы красноярская повар-самоучка наколдовала такое варенье, которое подают в лучших ресторанах мира

Фото: Мария ЛЕНЦ

От экспериментов на домашней кухне - до всемирной известности. На этот рывок Светлане Рыльниковой из Красноярска потребовалось меньше 10 лет. Начинала с нуля: по профессии она не кондитер, руководила рекламным отделом в известном издании. Но однажды решилась и перевернула свою жизнь. Так родилась «Тайгарика», магазин эколакомств, приготовленных по секретным рецептам. Строго из местных продуктов – сейчас это модный тренд. Кедровый джем, белый шоколад с вяленой смородиной, ирис с сосновой шишкой, - таежные деликатесы оценили и у нас, и за рубежом.

Есть там какая-то магия

Шишка, сосновая и кедровая, плюс всевозможные дикоросы – от черемухи до морошки – главные ингредиенты лесных сладостей. Но откуда бы знать о них девушке из города-миллионника?

- История нашего бренда – родом из детства, - признается Светлана. - Оно было скромным, но счастливым. Трое детей в семье, на лето папа отвозил нас к бабушке Вере и дедушке Пете. У них была удивительная история: она финка, он хакас. Влюбился, после войны привез в свои края. Всегда вместе, вырастили детей, внуков.

Жили в крохотной деревушке Мендоль, это 100 км от Абакана. Настоящая глушь: нет ни магазинов, ни света. Его давали на час в день. Единственным развлечением были походы в лес по грибы и ягоды, покос и рыбалка.

В деревне Мендоль. Фото: личный архив

Здесь нас научили всему: собирать шишку и иван-чай, варить жевательную серу из коры, готовить отвары. Сами они не знали ни таблеток, ни микстур, лечились травами.

Бабушки и дедушки давно нет, дом сгорел. Но в Мендоль мы ездим каждый год. Возим туда друзей, живем в палатках. И все уже подметили: это место силы, есть в нем какая-то магия.

Светлана в местах, где жили ее предки. Фото личный архив

Тонкости «зельеварения»

Внуки выросли, у каждого своя семья, работа. Но получилось, как песне, «все также ночью снится мне деревня».

Первым сдался младший брат Виктор. Захотелось поделиться тем, что привили ему предки. Вот и задумал открыть свое дело.

- Это случилось примерно 10-11 лет назад, - продолжает Светлана. – Сейчас варенье из шишек, иван-чай уже пробовали все. Но тогда многим казалось странным, даже диким: «Варить шишки? Зачем?».

На сбор шишек есть две-три недели, потом они перерастают. Фото личный архив

А они взяли и сделали. Понятно, что рецепты с детства подзабылись. И Виктор с женой отправился на север, в деревню староверов, просить помощи. Его приняли, две недели жил среди них, изучал. И вернулся обратно с рецептами. Спустя некоторое время к брату присоединилась Светлана:

- Начинали дома, на собственной кухне. Варили на обычной плите. Сколько кастрюль перепортили! Сосновая шишка впитывает смолу, очистить от нее посуду нереально. Действовали методом проб и ошибок. Я по натуре новатор, должна создавать свое. У меня есть ежедневник, где все отмечаю. Например, варю пять дней, перемешиваю каждые полчаса. Нет, результат посредственный, новая попытка… В конце концов, идеальный рецепт был получен: варим около трех дней, с промежутками – на отстаивание. И в финале у нас есть свой секрет, как сохранить шишку сочной. Но это точно не про консерванты.

Ручная работа

Стартовали с минимума – вложили всего 200 тысяч. Сняли помещение настолько компактное, что через год сидели друг у друга на головах. Вскоре дело пошло – расширились.

И первым, что «выстрелило», оказалось то самое варенье из сосновой шишки. Кстати, это только кажется, здесь все просто, сырья кругом полно – Сибирь же! На самом деле тонкостей масса.

Шишки должны быть не больше двух сантиметров. Фото личный архив

- Главное – верно выбрать время, - поясняет Светлана. - Шишку надо собирать, как только она достигла двух сантиметров. После этого есть две-три недели, чтобы заготовить ее на целый год. Всё! Потом она вырастет до четырех сантиметров и для варенья будет непригодной - сухая, жесткая. Так что работаем без выходных. Нужна особая одежда, после ее выбрасывают – вся в смоле, руки тоже. Перчатки не используем, к ним шишка прилипает. Ребята выходят в четыре утра и собирают до полудня. Дальше нельзя – выглянет солнце, станет жарко… Берут на высоте вытянутой руки, не больше. Подтягивают ветки крючками и снимают шишки. Дальше есть всего два часа, чтобы домчать их до хладокомбината, и только. Под палящими лучами шишка портится. В этом году мы получили две тонны. Перебираем вручную – уже на глаз видишь, годится ли шишка в котел.

За сосновыми (упругими, они придают варенью приятную кислинку) ездят в лесничество, а вот за кедровыми (нежными, молочными, мясистыми) нужно снаряжать экспедицию в тайгу!

Костюм, в котором собирают шишки, придется выбросить, смолу потом не отстираешь. Фото: личный архив

- Собирать их опасно, надо осторожно выбирать ветки, на которые наступаешь. Разделяемся по двое: один лезет на дерево и срывает шишки. Другой внизу подбирает. Мы никогда не снимаем всё подчистую! Важно, чтобы часть шишек остались на дереве, и из них получились орехи.

И шоколад – с шишкой

Процесс производства Фото: Мария ЛЕНЦ

Однажды поступил заказ – выслать 80 банок варенья из сосновой шишки. Не вопрос! А вскоре получили письмо: ваш продукт будет подаваться в ресторане «Нома», в Копенгагене. Сейчас он обладатель трех звезд Мишлен из трех возможных. Там работает знаменитый Рене Редзепи, повар, который диктует тренды всему миру.

- Наше варенье – в ресторане, где раз в неделю за 15 минут бронируются все места, куда гости прилетают на частных самолетах!

Это была победа. Но вслед за ней пришло осознание: экотематика ворвалась в моду, варенье из шишек принялись варить везде.

- Я давай прикидывать: как еще их применить? Так и родилась идея – соединить с шоколадом. Мы оказались первыми в России, кто вывел линейку шоколада с сосновыми шишками. Потом за нами стали повторять. Всем казалось, возьми любую массу, добавь шишки – и вуаля. На самом деле нет. Мы перебрали множество вариантов шоколада. И остановились на одном - бельгийского производства от фабрики Barry Callebaut. В сочетании с сосновыми шишками он сыграл просто невероятно.

Секретный ингредиент

Следующий компании хит – сливочный ирис с таежными добавками.

- Его рецептуру я разрабатывала полтора года, перевела продуктов тысяч на 200, выбросила 100 подносов. Пока не добилась того, что мне нужно. Теперь у нас выверенная рецептура. Если бы у меня кто-то спросил, за сколько ты ее продашь, сумма была бы к миллиону. Здесь главный принцип – ингредиенты высочайшего качества: сливки 33%, масло 82,5%, дорогой сахар. Но результат того стоит. Клиенты говорят: «Такого вкусного ириса мы еще не ели!». В масс-маркете его и быть не может. Еще одна находка – вареное сгущенное молоко с кедровыми орехами и сосновыми шишками, его придумал мой брат. Их обожают все, это просто бомба.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас в компании несколько направлений: варенье и джемы из шишек и ягод, сиропы, шоколад и конфеты, ириски и сгущенное молоко, крем-мед 11 разновидностей, 21 купаж иван-чая плюс подарочные наборы. Перед праздниками люди выносят все, не остается ни банки.

- Месяц назад запустили специальную линейку – в ней шесть видов шоколада с шишкой и ягодами, но без сахара (белый, молочный, темный, горький), а также варенье и сироп на фруктозе. В шоколаде используем натуральный сахарозаменитель – мальтитол. Он невероятен, настолько мягко вписывается в общий вкус!

Светлана со своей продукцией Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, сделали цукаты (уже с сахаром) из шишки, идею подсказали нам покупатели. Новый деликатес, очень удобно брать с собой, идеально для подарков.

Конечно, наши находки подхватят, начнут тиражировать. Тогда снова создадим что-то свое, без вариантов. Ведь наш секретный ингредиент – он не где-то, а в голове, в любви к своему делу!