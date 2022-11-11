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Происшествия11 ноября 2022 2:34

В Красноярском крае три человека заболели ботулизмом из-за кукурузы

Специалисты выяснили, что опасная продукция прибыла из Узбекистана
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Трое жителей Красноярского края отравились после того, как съели отварную кукурузу фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан). Им поставили предварительный диагноз «ботулизм», рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Опасную продукцию уже изъяли из магазинов Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, а также Республик Бурятия и Хакасия.

Импортера ждет внеплановая проверка, а всех, кто успел купить кукурузу этой марки, специалисты настоятельно предупреждают не пробовать ее.

Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

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