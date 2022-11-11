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Общество11 ноября 2022 3:00

В Красноярском крае планируют расширить механизм комплексного развития территорий

Речь идет об объединении инструмента с так называемыми аукционами «за долю»
Полина КУЗНЕЦОВА
Аукционы «за долю» позволят строительным компаниям сократить издержки на начальном этапе реализации проекта

Аукционы «за долю» позволят строительным компаниям сократить издержки на начальном этапе реализации проекта

В ближайшее время на рассмотрение правительства РФ будет вынесен разработанный совместно с министерством строительства страны законопроект о совершенствовании системы предоставления инвесторам под застройку неиспользуемых федеральных земель, находящихся в ведении института развития. Об этом заявил на совещании с регионами генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Планируется, что в механизм комплексного развития территорий (КРТ) будут включены аукционы «за долю», которые «Дом.РФ» проводит с 2020 года.

Напомним, еще в мае 2022 года «Дом.РФ» начал масштабировать формат аукционов «за долю». В июле состоялись торги по земельным участкам для строительства жилья в Санкт-Петербурге и Твери. В ближайшее время будут объявлены аукционы по реализации земельных участков в нескольких регионах страны, в том числе и в Красноярском крае.

Отличие торгов «за долю» от стандартных аукционов заключается в условиях проведения. В новом способе реализации федеральной собственности предметом является не стоимость земельного участка или размер арендного платежа, а объем помещений в готовых зданиях, которые по завершении строительства застройщик передает «Дом.РФ».

Аукционы «за долю» позволят строительным компаниям сократить издержки на начальном этапе реализации проекта – при приобретении земельных участков.

Как отметил заместитель генерального директора «Дом.РФ» Денис Филиппов, закон о КРТ уже позволил быстрее запускать в регионах масштабные проекты жилищного строительства.

– Сейчас мы видим возможность сделать процесс еще более привлекательным для инвесторов с помощью объединения этого механизма с аукционами «за долю», которые снижают расходы застройщиков и дадут регионам возможность решать важные социальные задачи, – считает Денис Филиппов. – Это будет дополнительный рычаг ускорения «перезагрузки» заброшенных федеральных земель, градостроительный потенциал которых огромен.

В «Дом.РФ» надеются, что новый закон будет принят до конца года и в 2023 году проекты КРТ будут реализовываться в том числе «за долю». При этом Денис Филиппов подчеркивает, что «Дом.РФ» – в первую очередь, является институтом развития.

– Мы на практике показали, что это жилье нам нужно не для того, чтобы с рынком конкурировать. Мы предполагаем, что наша доля будет использована, например, для создания объектов арендного жилья. То есть мы ни одной квартиры в рынок не отдадим, – заключил он.

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