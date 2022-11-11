В Красноярском крае планируют расширить механизм комплексного развития территорий

Аукционы «за долю» позволят строительным компаниям сократить издержки на начальном этапе реализации проекта

В ближайшее время на рассмотрение правительства РФ будет вынесен разработанный совместно с министерством строительства страны законопроект о совершенствовании системы предоставления инвесторам под застройку неиспользуемых федеральных земель, находящихся в ведении института развития. Об этом заявил на совещании с регионами генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Планируется, что в механизм комплексного развития территорий (КРТ) будут включены аукционы «за долю», которые «Дом.РФ» проводит с 2020 года.

Напомним, еще в мае 2022 года «Дом.РФ» начал масштабировать формат аукционов «за долю». В июле состоялись торги по земельным участкам для строительства жилья в Санкт-Петербурге и Твери. В ближайшее время будут объявлены аукционы по реализации земельных участков в нескольких регионах страны, в том числе и в Красноярском крае.

Отличие торгов «за долю» от стандартных аукционов заключается в условиях проведения. В новом способе реализации федеральной собственности предметом является не стоимость земельного участка или размер арендного платежа, а объем помещений в готовых зданиях, которые по завершении строительства застройщик передает «Дом.РФ».

Аукционы «за долю» позволят строительным компаниям сократить издержки на начальном этапе реализации проекта – при приобретении земельных участков.

Как отметил заместитель генерального директора «Дом.РФ» Денис Филиппов, закон о КРТ уже позволил быстрее запускать в регионах масштабные проекты жилищного строительства.

– Сейчас мы видим возможность сделать процесс еще более привлекательным для инвесторов с помощью объединения этого механизма с аукционами «за долю», которые снижают расходы застройщиков и дадут регионам возможность решать важные социальные задачи, – считает Денис Филиппов. – Это будет дополнительный рычаг ускорения «перезагрузки» заброшенных федеральных земель, градостроительный потенциал которых огромен.

В «Дом.РФ» надеются, что новый закон будет принят до конца года и в 2023 году проекты КРТ будут реализовываться в том числе «за долю». При этом Денис Филиппов подчеркивает, что «Дом.РФ» – в первую очередь, является институтом развития.

– Мы на практике показали, что это жилье нам нужно не для того, чтобы с рынком конкурировать. Мы предполагаем, что наша доля будет использована, например, для создания объектов арендного жилья. То есть мы ни одной квартиры в рынок не отдадим, – заключил он.