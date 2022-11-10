В Северо-Енисейском районе народный театр «Самородок» представил работникам компании «Полюс» пьесу «Зойкина квартира»

Артисты народного театра «Самородок». Фото: предоставлено компанией

Феерично и искрометно

В Северо-Енисейском районе Красноярского края в культурно-спортивном комплексе Олимпиадинского ГОКа народный театр «Самородок» представил пьесу писателя и драматурга Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Посмотреть спектакль пришли более 200 зрителей - сотрудников компании «Полюс». Скажете мало? Ничуть! Возможно, для жителей больших городов немного, а для постановки районного театра на производственной площадке предприятия - аншлаг.

Автор постановки – режиссер Наталья Зарецкая, заведующая театральным сектором Дома культуры «Металлург» Северо-Енисейского районного отдела культуры. Время действия спектакля – Москва 1920-х годов. Казалось бы, дела давно минувших дней. Но и сегодня эта авантюрная, драматичная и динамичная пьеса смотрится очень современно.

Главная героиня, Зоя Денисовна Пельц, надеясь собрать денег для переезда в Париж со своим возлюбленным «бывшим графом» Павлом Обольяниновым, открывает в своей квартире швейную мастерскую-ателье и под ее прикрытием устраивает дом свиданий. В качестве администратора ателье она берет напросившегося кузена-мошенника Александра Аметистова. Дела у Зои идут довольно успешно, появляются постоянные клиенты. Главным из них становится популярнейший и всеми уважаемый богач Гусь-Ремонтный… Сатирическая комедия-фарс Булгакова – отражение той самой «булгаковской Москвы», к которой сам писатель относился то с любовью, то с презрением. События, меняясь одно за другим, приводят в итоге к логическому концу, характерному для этого времени и образа жизни героев.

– Феерично и искрометно! Спектакль прошел хорошо, были как смешные моменты, так и захватывающие, – делится впечатлениями Анастасия Шимбаревич, специалист по организации социально-бытового обслуживания и клининга Олимпиадинского горно-обогатительного комбината. – Когда я увидела объявление о проведении мероприятия, я была по-настоящему счастлива. Это вдвойне здорово, поскольку дома со своей занятостью я не всегда могу выйти в свет на культурное событие. В следующий раз с удовольствием посетила бы мюзикл или музыкальное представление, это еще возможность эмоционально перегрузиться.

Артисты работали на неподготовленной сцене, но продумали все моменты организации спектакля. Фото: предоставлено компанией

Специалист по оперативному планированию ремонтов Алексей Безруких – активный посетитель подобных событий еще со времен «старого» клуба на ОГОКе. С удовольствием посещает театральные постановки, квизы и любые другие досуговые мероприятия. Эта постановка – не стала исключением.

– Хочу сказать большое спасибо всем организаторам! Драйв и экспрессия актеров, общая атмосфера в зале никого не оставили равнодушными. Надеюсь, в стенах культурного-спортивного комплекса мы еще увидим массу различных событий – от концертных выступлений до театральных действий, – говорит Алексей Безруких.

Приняли вызов

Для театра «Самородок» выступление стало настоящим вызовом, поскольку работать пришлось на площадке, где нет привычного реквизита для выступлений.

Выход на бис. Фото: предоставлено компанией

– Однажды в 2015 году наш театр приезжал на ОГОК со спектаклем «Дорогами войны» по пьесе Владимира Гуркина, – рассказывает режиссер Наталья Зарецкая. – И вот, спустя 7 лет, мы снова привезли выступление. Работа на выездной сцене всегда имеет свои сложности. Не исключение и эта поездка. Для нас было вызовом работать на чистой площадке, не имеющей привычной сцены и прочих приспособлений, но все оказалось решаемо. Мы продумали все технические моменты организации пространства спектакля и отработали их. Спектакль, который мы привезли на суд зрителей, появился не случайно. В 2021 году Россия отмечала юбилейную дату – 130 лет со дня рождения драматурга. Наш театр не остался в стороне и тоже отметил это событие, прикоснувшись к творчеству Булгакова. Вдохновение коллектива, желание погрузиться в атмосферу событий прошлого столетия, провести параллель времен… Все это позволило создать спектакль. Мы рады, что люди, которые работают в отдаленности от родного дома, где на сотни километров простирается непроходимая тайга, смогли порадоваться игре актеров. Надеемся, что наше сотрудничество только начинается и впереди – новые спектакли и новые встречи!

НАША СПРАВКА

Народный театр «Самородок» – клубное формирование районного ДК «Металлург» – скоро отпразднует свое 15-летие: он был образован в 2008 году. Коллектив – постоянно действующее, добровольное объединение исполнителей. Оно основано на общности художественных интересов и совместной учебно-творческой деятельности участников, что способствует развитию их дарований, освоению и созданию ими культурных ценностей в свободное от основной работы и учебы время. Сейчас коллектив состоит из 22 актеров-любителей. Несколько лет – в 2012, 2016, 2019 и 2022 годах – театр защищал и подтверждал почетное звание Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив».