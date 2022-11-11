Красноярцам пообещали пасмурные и ветреные выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидаются пасмурные и ветреные выходные, но без минусовых температур. Синоптики GISMETEO дали прогноз погоды в Красноярске на выходные 12-13 ноября 2022 года.

В субботу днем ожидается около +2 градусов. Будет переменная облачность, но без осадков. Ветер усилится до 6-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха упадет до 0 градусов.

В воскресенье днем воздух прогреется до +3 градусов. Ветер усилится до 6-16 метров в секунду. Возможен снег с дождем. Ночью температура понизится до +1 градуса.

Начало следующей недели предварительно ожидается теплым, но более подробный прогноз будет позднее.