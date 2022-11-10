Как перевести мини-футбол в макси-формат: в Красноярске проходят семинары для тренеров. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

5 августа 2022 года между Сибирским федеральным университетом и мини-футбольным клубом «Норильский никель» было подписано соглашение о поддержке и развитии этого вида спорта в регионе. Так, в Красноярске 8 ноября стартовала серия семинаров «Мини-футбол на «Сопке». Слушателями первого из них стали более 50 человек – тренеры и преподаватели детско-юношеских спортивных школ прилетели и приехали буквально со всех концов Красноярского края, включая далекую Дудинку. Были даже представители соседних регионов.

Встречи с ними, мастер-классы и практические занятия провели старший тренер МФК «Норильский никель» Алексей Попов и главный тренер юношеских команд клуба Александр Соколов. Отметим, что это единственный профессиональный клуб в Красноярском крае и один из старейших клубов России.

Гглавный тренер юношеских команд Александр Соколов вместе со спортсменами дубля МФК. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Опыт общения

Без преувеличения, футбол в мини-формате – самый популярный спорт у детей: дай любому мальчишке мяч – и он всегда знает, что с ним делать. От мальчишек сегодня не отстают и девочки. Чтобы организовать команду и заниматься с ней, не нужно искать огромное поле размерами 120 на 90 метров с травяным покрытием (это стандарты обычного футбола). Достаточно спортивного зала в школе. Главное – сделать так, чтобы дети приходили сюда с горящими глазами, а после тренировки обсуждали свои голы и переспрашивали тренера: «Когда следующее занятие? Когда мы поедем на соревнования?» Вот это и было лейтмотивом семинара.

Александр Соколов поделился опытом с коллегами. Он занимается с ребятами около двадцати лет, за это время испробовал различную тактику и методы работы. Многое из того, что есть в его копилке знаний, в учебниках еще не написано: как рассмотреть среди мальчишек и девчонок самых перспективных, как мотивировать юных спортсменов на результат, выбрать стратегию и тактику футбольных баталий, выстроить отношения с подопечными, организовать соревнования и многое другое.

Участники семинаров на открытой тренировке юных спортсменов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

После лекций к Соколову и Попову стали подходить тренеры и обмениваться контактами и это понятно: рассказать и услышать все-все-все в ограниченное время одного семинара невозможно. И если понадобится совет, всегда можно набрать номер телефона и спросить напрямую. Один из основателей новосибирского футбольного клуба «Дриблер» для детей дошкольного возраста Павел Зайцев даже признался: вот бы такие мероприятия проводились почаще, хотя бы раз в неделю – сам бы приезжал и другим посоветовал.

Алексей Попов так прокомментировал итоги первой встречи:

- Я считаю, что такие мероприятия просто необходимы, запрос на них колоссальный. Мы дали старт, обсудили основы, в дальнейшем коснемся вопросов методики физической и психологической подготовки футболистов, организации тренировок, спортивных мероприятий. Не исключено, что появятся и более углубленные программы повышения квалификации для специалистов. Главная наша задача – совместно с СФУ способствовать развитию мини-футбола во всем Красноярском крае.

Открытая тренировка дубля МФК «Норильский никель». Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Безусловно, всесторонняя поддержка нужна. Это подчеркнул тренер красноярской спортивной школы олимпийского резерва «Рассвет» Олег Бадмаев:

- В сегодняшней встрече мы видим поддержку со стороны людей, которые занимаются мини-футболом на профессиональном уровне. Это большой шаг, поскольку мини-футбол в регионе долгое время оставался недооценен: мало инфраструктуры, мало соревнований. Дети из-за этого не получают должного развития и возможности выехать на просмотры в известные команды. Теперь же появляются стимулы для спортивных школ готовить воспитанников целенаправленно к профессиональному уровню.

Из начинающих – в чемпионы

Нужно подчеркнуть, что в заполярном Норильске к спорту в целом особое отношение. Вовлечь в него как можно большее число сотрудников и членов из семей – это одно из приоритетных направлений в инвестиционной политике компании «Норникель». В декабре 2020 года открылся современный спорт-холл «Айка», а сегодня без него уже не обойтись. Здесь работают десятки секций и кружков, их посещают тысячи любителей спорта разных возрастов.

Старший тренер МФК «Норильский никель» Алексей Попов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В середине октября была запущена бесплатная групповая программа для поддержки многодетных семей. Почти 280 ребят начали бесплатно заниматься мини-футболом, сформировано 16 групп. Одним из тренеров как раз является Александр Соколов. Первые результаты юные футболисты покажут уже в новогодние каникулы, на городских соревнованиях. А дальше из них будут выращивать чемпионов края, страны, мира.

Возвращаясь к соглашению между СФУ и МФК «Норильский никель», подписанному в августе, отметим, что было решено сформировать в Красноярском крае первую молодежную команду Высшей лиги. Она станет дублирующим составом основной команды. И вот уже три месяца спортсмены тренируется на базе инфраструктуры вуза, в многофункциональном спортивном комплексе «Сопка». Участвует в соревнованиях Высшей лиги и зимой примут первые домашние игры.

- Сейчас мы в стадии подготовки к соревнованиям, которые пройдут на базе Сибирского федерального университета. Выполним все необходимые требования, учтем технические моменты, включая проведение трансляции. Мы это умеем, опыт в проведении больших спортивных мероприятий у нас есть. Я очень рад приветствовать команду «Норильском никеля» в стенах СФУ. Мы следим за её продвижением, всячески поддерживаем, потому что теперь она часть нашей образовательной системы, - сказал врио руководителя Дирекции спортивных объектов СФУ Сергей Баженов.

Директор Красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Наше соглашение заключалось, исходя из того, что у СФУ есть подходящая материальная база и богатые традиции мини-футбола. В свою очередь молодежная команда – это дополнительная мотивация для ребят попасть в профессиональный спорт и параллельно получить высшее образование. Причем в составе молодежной команды не только студенты Института физической культуры, но и представители разных специальностей, включая инженерные и технические, - подчеркнул директор Института физической культуры, спорта и туризма СФУ Александр Близневский.

В действующем составе дубля «Норильского никеля» представители разных городов России и Красноярского края, в том числе шесть человек из Норильска. Один из аспектов соглашения между университетом и клубом предусматривает возможность для северян, которые занимаются в клубных секциях с малых лет, стать частью молодежной команды.

Как подчеркнул директор Красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко, после окончания школы в Норильске ребята могут продолжить спортивную карьеру в краевом центре и при этом обучаться в Сибирском федеральном университете, который по праву считается одним из лучших вузов страны.

- Мы за то, чтобы талантливые спортсмены из любых уголков Красноярского края, самых северных и не только, могли попасть в команду. За то, чтобы они представляла регион, и весь край болел за них и поддерживал. Уверен, наша молодежка покажет достойные результаты в Высшей лиге мини-футбола, для этого созданы все условия, - сказал Алексей Дьяченко.