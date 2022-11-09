В Красноярском крае нефтяники восполняют биоресурсы

Сохранение и восстановление природных ресурсов - ответственность каждого

Ответственность каждого

В современном мире любая уважающая себя компания помогает окружающей среде. Сегодня многие промышленные гиганты предпринимают серьезные разносторонние шаги по снижению углеродного следа и налаживанию более экологичных бизнес-процессов.

Заметные результаты достигаются в области экономии электроэнергии, сокращения выбросов парниковых газов, уменьшения отходов. Практика показывает: большой бизнес может быть успешным и одновременно экологичным и устойчивым по отношению к окружающей среде.

Вклад красноярских нефтяников

Так, например, экологические инициативы крупнейшей нефтедобывающей компании «Роснефть» давно приобрели общефедеральные масштабы. Только в 2021 году предприятия компании высадили около 9,3 млн молодых деревьев по всей России, в водоемы выпущено более 117 миллионов мальков ценных пород рыб. Свой вклад в эти цифры внесли и красноярские нефтяники. Одно из нефтедобывающих нашего региона – «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – за последние годы накопило большой опыт в деле сохранения и восстановления природных ресурсов, начиная от рекультивации земель и заканчивая восполнением популяции ценных пород рыб в Енисейском бассейне.

А с 2021 года реализует программу по лесовосстановлению. Всего за два года искусственное лесовосстановление проведено в разных районах Красноярского края на площади свыше 600 гектаров. Здесь в общей сложности высажено более 850 тысяч саженцев сосны и ели. Эти деревья составляют основу зеленого фонда Восточной Сибири.

Для достижения максимальной приживаемости, нефтяники привлекают экспертов, обладающих большим опытом в области воспроизводства лесных ресурсов. При разработке проектов лесовосстановления для каждого из участков специалистами проводится оценка особенностей почв и климата. Посадочный материал всегда отличает самое высокое качество, его готовят со строжайшим соблюдением технологий. До трехлетнего возраста саженцы выращиваются в питомниках, пока не достигнут 15 см – при таком размере корневая система деревьев обеспечивает высокую приживаемость на территориях с холодным климатом. К местам высадки будущие хвойные великаны бережно доставляются в специальных контейнерах, чтобы избежать повреждения или пересыхания корней.

Начиная с 2016 года нефтяники выпустили в сибирские водоемы региона более 1,3 миллиона мальков ценных пород рыб осетровых и лососевых семейств

Енисейский осетр не исчезнет

Если лесовосстановлением красноярское нефтяное предприятие занимается всего два года, то восполнение ихтиофауны сибирских рек давно стало неотъемлемой частью экологической политики предприятия. Начиная с 2016 года нефтяники выпустили в сибирские водоемы региона более 1,3 миллиона мальков ценных пород рыб осетровых и лососевых семейств – осетра, сига, хариуса, пеляди. Перед тем, как попасть в реку, мальки осетра около года выращиваются в специальных инкубаторах на рыбоводном заводе. За это время они набирают нужную массу до 1 грамма, что дает им возможность успешно адаптироваться в природе. Каждая выпущенная рыба через несколько лет в состоянии дать потомство в количестве примерно 300-400 тысяч икринок.

За счет искусственного воспроизводства нефтяники, в частности, рассчитывают вывести из зоны вымирания такой вид рыб, как енисейский осетр. В наше время ученые опасаются исчезновения этого древнейшего обитателя сибирских рек. Запасы осетровых резко снизились и находятся на критическом уровне. Системная работа красноярских нефтяников по восстановлению водных биоресурсов вносит свой вклад в сохранение популяции осетровых в естественной среде обитания и поддержание биологического баланса.

Мальки выращиваются в специальных инкубаторах на рыбоводном заводе, набирают нужную массу и успешно адаптируются в природе и

Главные задачи этих проектов – улучшение состояния атмосферы и сохранение биоразнообразия. А еще это очень наглядная демонстрация того, как промышленное предприятие заботится о восстановлении природы. Сотрудники предприятия ежедневно вносят свой вклад в экологию в первую очередь, благодаря включению в собственный быт привычек по переработке вторсырья и регулярным экологическим инициативам: различным природоохранным мероприятиям и волонтерским проектам. Поддержка экологических инициатив встроена в стратегию производственной деятельности предприятия. Нефтяники с особым вниманием относятся ко всем работам на производственных объектах и применяют передовые технологии, соблюдая мировые экологические стандарты.

Фото предоставлены компанией