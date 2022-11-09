В Красноярском крае спасатели прошли 350 километров по реке, чтобы вызволить тяжело больного охотника. Фото: КГКУ "Спасатель"

В северных районах края совсем другое представление о расстояниях. Если где-то возле краевого центра сотня километров – это из разряда «как далеко», то в Богучанском районе эта же сотня километров звучит как «совсем рядом». Спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда к расстояниям привыкли. Им порой приходится по полдня, а то и целый день тратить в один конец, чтобы добраться до места и вызволить того, кто попал в беду.

Два случая произошли накануне, о которых «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в региональной службе спасения. 7 ноября богучанским спасателям поступила информация, что в районе реки Каменки в Мотыгинском районе находится 54-летний мужчина. Он лежит в охотничьем угодье в тяжелом состоянии. Вертолет, сами понимаете, не везде может сесть – для тайги это не вариант. Но зато есть реки – естественный и удобный путь.

Расстояние от поселка Богучаны до охотничьего угодья по реке - около 350 километров. 8 ноября группа спасателей прибыла на место. Охотника нашли в предынсультном состоянии. Нужна экстренная помощь медиков, поэтому больного доставили в ближайший населенный пункт – с село Каменку Мотыгинского района.

И другой случай, здесь все живы, здоровы. Трое мужчин отправились на аэролодке «Север» в Богучаны. Путь длинный, но почему-то парни не позаботились, чтобы запастись топливом побольше. Не подрассчитали расход и в результате посреди Ангары лодка чихнула и заглохла. Вечер, с реки холодный воздух, а как солнце село – еще сильнее похолодало. Даже до ближайшего поселка Манзя не добраться. Кругом – вода! Что делать? Дозвонились на телефон экстренной службы, обрисовали ситуацию. Спасатели примчались, привезли 150 литров ГСМ, благодаря этому мужчины добрались до Богучан.

Специалисты ГО и ЧС настоятельно советуют проверять состояние лодок и катеров перед тем, как отправиться в путь. И брать запас топлива, чтобы не повторилась ситуация. А если бы мужчинам не удалось дозвониться до спасателей? Связь в тех районах зачастую пропадает. Тогда бы дрейфовали до самого слияния Ангары с Енисеем, пока их утром кто-нибудь не заметил.

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