В Красноярске пройдет вторая «Российская креативная неделя – Сибирь». Фото: предоставлено организаторами

В Красноярске началась регистрация участников на «Российскую креативную неделю – Сибирь». Форум состоится 24 – 25 ноября в конгресс-холле Сибирского федерального университета. Участниками события станут представители всех десяти регионов, входящих в Сибирский федеральный округ.

Судя по той программе, которую анонсируют организаторы, мероприятие будет богатым на всевозможные интересные события – их запланировано более пятидесяти. На шести тематических площадках пройдут сессии, брейн-штормы и мастер-классы. Здесь обсудят легализацию и поддержку деятельности блогеров, тренды рекламы в Сибири, промышленный дизайн, сибирское кино и ренессанс российской анимации, написание бестселлеров, импортонезависимость в IT и разработку компьютерных игр. Участникам наверняка придется составлять личный график, чтобы охватить как можно большее количество локаций.

К участию приглашены двести интересных и авторитетных спикеров. В списке, например, представители администрации Президента России, федерального Министерства науки и высшего образования, ВЭБ РФ, Российского экспортного центра, холдинга VK, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Федерации креативных индустрий, Издательской группы «Эксмо-АСТ», Ассоциации анимационного кино и многие другие.

- Год назад Красноярск первым среди городов страны принял окружной форум «Российской креативной недели». Мы продемонстрировали мощный творческий и экономический потенциал Сибири и закрепили за собой роль региона-лидера в развитии этих индустрий. Столица края стала местом рождения новых стратегий, планов, проектов, которые уже воплощаются в жизнь. В этом году в центре внимания участников окружного форума будут вопросы образования. Содействие профессиональному росту творчески мыслящей молодёжи – основной движущей силы креативной экономики – является одной из самых эффективных мер поддержки со стороны государства. Уверен, нас ждет интенсивный, заинтересованный разговор, который создаст почву для новых прорывных инициатив,— подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс.

В форуме примут участие двести экспертов. Фото: предоставлено организаторами

Директор форума «Российская креативная неделя», глава «Роскультцентра» Марина Абрамова, добавила:

- Красноярск во второй раз станет точкой сборки креативных лидеров макрорегиона Сибири, площадкой для проектирования мер поддержки и отраслевых решений с участием всех акторов креативной экономики. «Российская креативная неделя – Сибирь» как окружная площадка главного федерального события уже показала первые результаты — это и создание Сибирского института развития креативных индустрий, Фонда поддержки регионального кинематографа и учреждение в Красноярске представительства Президентского фонда культурных инициатив. Этот год принес нам новые вызовы, мы находимся в моменте перезапуска промышленности и экономики. Именно в этой новой реальности креативные технологии обеспечивают конкурентноспособность любого производства и становятся важным фактором качества жизни макрорегиона.

Отметим, что в 2021 году форум собрал 250 участников из 18 регионов. Онлайн-трансляции дискуссий собрали более 2,5 миллионов просмотров в социальной сети «ВКонтакте». А итогом события стали стратегические решения и предложения, направленные на совершенствование креативных индустрий края. Именно здесь прозвучали предложения, которые уже приняты в работу.

Например, создание в крае сибирского представительства Президентского фонда культурных инициатив. А еще формирование регионального фонда поддержки кино и открытие в Красноярске Сибирского института развития креативных индустрий. Этот институт стал единым центром поддержки и продвижения креативного бизнеса в регионе. И, по словам директора Александра Черникова, за короткий срок края вошел в число лидеров Сибири по уровню развития креативных индустрий.