В Красноярске пройдет международный форум молодых госслужащих

25 – 27 ноября в Красноярске пройдет событие, которое еще на стадии анонсирования вызывает большой интерес у молодых людей, решивших связать свою жизнь с государственной службой. Он так и называется: Форум молодых государственных служащих стран Евроазиатского экономического союза. Его участниками станут госслужащие и представители органов молодежного самоуправления из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии.

Красноярск был выбран организаторами не случайно: в этом городе создаются и реализуются новые смелые решения, креативные идеи. И в целом город расположен в центре России, являясь административным центром крупного развивающегося в экономическом плане региона.

Интересен формат предстоящего мероприятия. Он включается в себя деловую и культурную программы. В рамках деловой программы участники форума обсудят карьерное развитие и развитие цифровых компетенций и навыков молодых госслужащих. Поговорят о создании и работе совещательных органов в странах Евразийского экономического союза. Одна из площадок форума будет посвящена формированию дорожной карты на предстоящий 2023 год. Участники, эксперты и почетные гости поделятся своими мнениями и идеями в вопросах цифровизации государственного управления и развития новых медиа.

Что касается культурной программы мероприятия, здесь Красноярский край будет представлять не только свою историю и традиции, но и выступит от лица всей России. Гости посетят главные достопримечательности края, среди которых – национальный парк «Красноярские Столбы».

- Одной из задач Форума является формирование стратегии международного молодежного сотрудничества на пространстве ЕАЭС среди представителей стран-участниц. Мы уверены, что наш опыт в реализации молодежных проектов ляжет в основу содержательного диалога для всех участников, а также позволит выстроить долгосрочные дружеские отношения между молодыми людьми из разных стран, – прокомментировал председатель Молодежного правительства Красноярского края Евгений Гаврилов.

Добавим, что форум организует молодежное правительство дублеров Красноярского края при поддержке Евразийской экономической комиссии и Росмолодежи. Гранты Ассоциации молодежных правительств РФ, Совета молодых дипломатов МИД России, администрации губернатора Красноярского края и представительства МИД России в Красноярске.

Регистрация на Форум молодых госслужащих стран ЕАЭС продлится до 16 ноября на сайте molprav24.ru/gosforum.