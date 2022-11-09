Защитим ЛЭП

За работу магистральных сетей напряжением от 220 тысяч вольт и выше отвечают специалисты филиала ПАО «Россети» - Красноярское предприятие магистральных электрических сетей (МЭС). В задачи компании входит модернизация подстанций и ЛЭП, развитие инфраструктуры, своевременное выполнение ремонтов и технического обслуживания электросетевого оборудования.

Энергетики напоминают: энергообъекты – зона повышенной опасности. Нарушение правил поведения вблизи подстанций и линий электропередачи влечет за собой серьезную опасность для жизни и здоровья людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей.

Согласно Постановлению Правительства № 160 для воздушных линий напряжением 220 кВ охранные зоны установлены на расстоянии 25 метров от крайнего провода в обе стороны, для линий напряжением 500 кВ это расстояние составляет 30 метров.

Охранная зона ЛЭП – это территория вдоль линии в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. Установлены следующие размеры охранных зон:

- для ЛЭП 220 кВ — 25 метров,

- для ЛЭП 500 кВ — 30 метров.

В охранной зоне ЛЭП категорически ЗАПРЕЩЕНО:

- устраивать любые свалки и склады,

- размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов,

- разводить огонь,

- взбираться на опоры,

- проводить строительные, монтажные работы, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений,

- проводить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше пяти тонн,

- проводить горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель,

- запускать любые летательные аппараты, включая воздушных змеев, спортивные модели и другие беспилотники,

- выполнять посадку и вырубку деревьев и кустарников.

Сотрудники Красноярского предприятия МЭС призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и таблички, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов.

По информации энергетиков, большинство людей нарушают в охранной зоне ЛЭП правила по невнимательности или беспечности. Однако есть категория граждан, которые делают это сознательно. Ради наживы они срезают металлоконструкции опор, подвергая при этом риску не только свою жизнь, но и надежное электроснабжение региона.

Из-за краж металлических деталей опоры ЛЭП ослабевают и теряют устойчивость. Это повышает риск их падения, из-за чего без электричества могут остаться города и целые районы. Кроме того, сами злоумышленники, взбираясь опоры, рискуют упасть с высоты или получить смертельный удар током – напряжение в проводах в тысячу раз выше, чем в розетке.

Воровство металла с ЛЭП – серьезное преступление, за которое грозит тюремное наказание. За повреждение объекта энергетики похитители получают до семи лет лишения свободы (статья 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Уголовная ответственность ждет и приемщиков ворованного металла - по статье 175 УК РФ максимальный срок такой же, как за кражу.

Специалисты Красноярского предприятия МЭС убедительно просят жителей, ставших свидетелями хищений и других правонарушений в охранной зоне ЛЭП, сообщать в правоохранительные органы или диспетчеру компании - телефоны указаны на каждой опоре.