Красноярский суд отказался передать детей, рожденных от суррогатных мам, гражданам КНР

Красноярский суд отказал передать рожденных от суррогатных мам детей гражданам КНР Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд отказал в передаче детей, рожденных суррогатными матерями для граждан Китайской народной республики. Об этом сообщает объединенная служба судов края.

В декабре прошлого года Кировский райсуд Красноярска не удовлетворил иск гражданина КНР Чжан Цзяня к 3-му дому ребенка, ЗАГСу, администрации района и родителям ребенка по документам. Это решение суд мотивировал тем, что биологическое родство ребенка с Чжаном не является фактором для удовлетворения требований.

Дело в том, что малыш родился от суррогатной матери. При этом договор между ней и китайцем является поддельным. Настоящие контракты заключались между фирмами «Perfect Fertility Center CO LTD (PFC)» и «Дидилия». Кроме того, истец не смог доказать, что ему и его жене была показана такая процедура, а биологическое отцовство показывает лишь, что при зачатии использовался его биоматериал.

Аналогичное дело было рассмотрено и в феврале 2023 года. Гражданин КНР Ло Лэй через суд пытался добиться передачи ему ребенка, рожденного жительницей Сосновоборска. Мужчина рассказал, что его девушка ребенка не хочет, так как выбрала для себя карьеру, а он сам ничего не знал о поддельных документах при составлении договора на суррогатное материнство, и просто хочет, чтоб ребенок жил с родным отцом.

В России суррогатное материнство разрешено, но при заключении прямого договора между биологическими родителями и суррогатной матерью. В этом же деле, такого договора заключено не было. В итоге Ло Лэю в иске было отказано.

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