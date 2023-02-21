«Все началось с маленького прыщика»: в Красноярске женщине во время родов вырезали гнойное воспаление на лице

В Красноярске женщине во время родов вырезали гнойное воспаление на лице. Фото: medgorod.ru

В Красноярской краевой больнице молодой женщине сделали двойную операцию – кесарево сечение и удаление воспаление с лица. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Сама пациентка живет в Дзержинском районе края. Когда подошел срок рожать, ее отправили в роддом Канска, но там принять роженицу отказались из-за флегмоны (гнойное воспаление жировой клетчатки, которое быстро распространяется по тканям):

- В роддоме говорят, что не могут меня принять с флегмоной, потому что неизвестно, насколько сложными могут быть роды и риск инфицирования всего организма очень большой. А началось всё с маленького прыщика на щеке, который долго не проходил, - рассказывает девушка.

Это воспаление могло причинить серьезный вред не только матери, но и ребенку. Врачи даже не исключали возможность общего заражения крови, а потому принимать роды в Канске не решились. Потому женщину отправили в Красноярскую краевую больницу.

По прибытии в Красноярск пациентка уже едва могла говорить и даже глотать еду. Увидев, с чем предстоит иметь дело, врачи провели консилиум, после которого решили провести двойную операцию.

Роды проходили 9 февраля, естественно, путем кесарева сечения. Вечером на свет появился здоровый мальчик массой 3,4 кг. Одновременно с одной операцией проходила и другая: челюстно-лицевые хирурги вскрыли области под щекой и нижней челюстью, извлекли гной, установили дренажи и промыли рану.

После такого испытания, новоиспеченная мама еще двое суток провела в реанимации. Сына же направили в перинатальный центр. Мальчика назвали Романом. Женщина же готовится к выписке, по словам ее лечащего врача, хирурга Софьи Кауниетис, опасений за здоровье пациентки нет. Со временем швы на лице станут практически незметны.

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