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ЗДОРОВЬЕ21 февраля 2023 5:59

В Красноярске зафиксирован первый в году случай заболевания корью

Диагноз подтвердился у 4-летнего ребенка
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске зафиксирован первый году случай заболевания корью

В Красноярске зафиксирован первый году случай заболевания корью

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае впервые в 2023 году зафиксирован случай заболевания корью. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Так, диагноз подтвердился у 4-летнего ребенка из Красноярска. Выяснилось, что он с родителями ездил в регион Сибири, где уже выявлялись случаи кори. Сейчас специалисты Роспотребнадзора и минздрава вакцинируют всех контактных лиц.

Дмитрий Горяев напоминает, что лучшим способом защиты от кори является иммунизация. Добавим, что в феврале в Красноярском крае впервые в году был выявлен случай заболевания другим редким недугом – листериозом.

Красота и здоровье