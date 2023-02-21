В Красноярске зафиксирован первый в году случай заболевания корью

В Красноярске зафиксирован первый году случай заболевания корью Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае впервые в 2023 году зафиксирован случай заболевания корью. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Так, диагноз подтвердился у 4-летнего ребенка из Красноярска. Выяснилось, что он с родителями ездил в регион Сибири, где уже выявлялись случаи кори. Сейчас специалисты Роспотребнадзора и минздрава вакцинируют всех контактных лиц.

Дмитрий Горяев напоминает, что лучшим способом защиты от кори является иммунизация. Добавим, что в феврале в Красноярском крае впервые в году был выявлен случай заболевания другим редким недугом – листериозом.