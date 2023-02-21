В пожаре в Хакасии погибло трое взрослых и 6-летняя девочка

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Ночью в Аскизском районе в Хакасии сгорел дом. В пожаре погибло четыре человека, среди которых оказался ребенок 2016 года рождения, сообщает ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

Частный дом в селе Усть-Чуль загорелся среди ночи, когда все спали. Пожарных вызвали в 4.13 утра. Уже через четыре минуты расчет был на месте. К этому времени здание горело открытым пламенем на площади 104 квадратных метра.

Позднее, разбирая конструкции, пожарные нашли внутри тела троих взрослых, среди которых женщина 49-ти и 25-ти лет, 49-летний мужчина и 6-летняя девочка. У всех – признаки отравления угарным газом и обширные ожоги.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

С причиной пожара разбираются дознаватели МЧС. Из-за того, что дом сгорел фактически дотла, невозможно сразу установить, где начался пожар и что стало его причиной.

Следователи завели уголовное дело. По предварительным данным, погибшие - женщина с сожителем, ее дочь и внучка.