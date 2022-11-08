Спасенный из ямы с мазутом в Ачинске щенок идет на поправку

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В Ачинске ветеринары выходили щенка, которого пожарные вытащили из ямы с мазутом. Операция по спасению крохи прошла еще в сентябре: неясно, как он оказался там, но к приезду своих спасителей пес весь перемазался и был черным с головы до ног. Спасение едва не обернулось трагедией – щенок почти утонул в вязкой жидкости.

– Он чуть не утонул два раза, достал его палкой. Потом поплыл маленько ко мне, я его за пасть схватил, ну и вытащил. Покусал маленько, но ничего страшного, – рассказал один из спасателей.

Купание в мазуте не прошло для щенка бесследно – когда его приютили зоозащитники из приюта «Доброе сердце», оказалось, что животное находится в очень тяжелом состоянии и отравлено. Щенка напичкали препаратами, отмыли, и он смог постепенно выкарабкаться.

Сейчас с собакой до сих пор работают ветеринары. Сам щенок пока боится людей – судя по всему, это бродяга, который всю жизнь прожил в лесу. Но малыша постепенно приучают к людям и дрессируют, пока он живет в клинике.