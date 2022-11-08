Три дня жалобно мяукал на теплотрассе: в Красноярском крае начальник пожарной части спас потерявшегося котенка

Фото: агентство по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края

В поселке Краснокаменск Красноярского района котенок три дня просидел на трубах теплотрассы. Как он смог вскарабкаться на высоту третьего этажа – загадка, но, как рассказали в агентстве по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности края, такая беда с кошками иногда случается.

Спуститься вниз четвероногому оказалось не по силам. Три дня жители ближайших домов слушали жалобное мяуканье, но спасти котенка самим не получилось. Как эти дни пережил кроха - страшно представить, за такой промежуток времени котенок без еды и воды на холоде совсем ослаб. С каждым днем его жалобный плачь был все тише и тише.

Фото: агентство по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края

Местные поначалу думали, что котенок сам справится, но он оказался слишком мал и напуган. Тогда на помощь вызвали специалистов, так как счет шел уже не на дни, а на часы. Первым на личной машине на место приехал начальник пожарной части Владимир Дрючков. Вскоре подъехала и пожарная автолестница. Началась спасательная операция.

Измученный котенок сразу бросился на ручки к человеку, который поднялся его спасать. Закончилась история счастливым воссоединением домашнего любимца с хозяевами. Сейчас со спасенным малышом все хорошо - ему ничто не угрожает.

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