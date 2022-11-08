Губернатор Красноярского края проведет прямую линию 17 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей региона. По дате: это будет в четверг 17 ноября, в эфире телеканала «Енисей».

По времени – начало в 17 часов. Но как долго она продлится, пока нет информации.

Однако вопросы главе региона можно будет направить уже сейчас, ведь, как показывает практика, во время прямого эфира из-за большого количества звонков будет сложно их принять все. Сделать это можно несколькими способами:

- по бесплатному телефону 8-800-707-77-44;

- через электронную почту: vopros@enisey.tv

- заполнить форму по ссылке.

Добавим, что если ваши вопросы не будут озвучены, это не значит, что они уйдут в никуда. Наверняка руководитель края передаст их в работу в соответствующие инстанции.