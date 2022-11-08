Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2022 2:55

Губернатор Красноярского края проведет прямую линию 17 ноября

Несколько способов задать вопросы Александру Уссу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Губернатор Красноярского края проведет прямую линию 17 ноября

Губернатор Красноярского края проведет прямую линию 17 ноября

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей региона. По дате: это будет в четверг 17 ноября, в эфире телеканала «Енисей».

По времени – начало в 17 часов. Но как долго она продлится, пока нет информации.

Однако вопросы главе региона можно будет направить уже сейчас, ведь, как показывает практика, во время прямого эфира из-за большого количества звонков будет сложно их принять все. Сделать это можно несколькими способами:

- по бесплатному телефону 8-800-707-77-44;

- через электронную почту: vopros@enisey.tv

- заполнить форму по ссылке.

Добавим, что если ваши вопросы не будут озвучены, это не значит, что они уйдут в никуда. Наверняка руководитель края передаст их в работу в соответствующие инстанции.

Общество: ВОПРОС ДНЯ