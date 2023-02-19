В Красноярске работают пункты приема вещей для участников СВО

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске работают пункты приема вещей и инвентаря для участников СВО на Украине. Как сообщают в администрации, пункты открыты на базе молодежных центров в каждом районе города. Работают в будние дни с 14:00 до 20:00, в субботу с 14:00 до 18:00. Воскресенье – выходной.

Что можно принести?

Военнослужащим всегда нужны теплые носки всех размеров, стельки для обуви, шапки, перчатки (как обычные, так и рабочие), химические грелки, дождевики не ярких оттенков, камуфлированная флисовая одежда, строительные наколенники, туристические коврики, батарейки, фонари, внешние аккумуляторы.

Необходимы влажные салфетки, средства для бритья, гигиенические принадлежности. Основные медицинские средства: ножницы, жгуты спиртовые салфетки, лейкопластырь, противоожоговые средства и пластыри, обезболивающие гели и мази, марлевый бинт и прочее.

Куда отнести?

- Октябрьский район: молодежный центр «Свое дело» (ул. Высотная, 15, вход с левого торца здания);

- Железнодорожный район: волонтерский центр «Доброе дело» (ул. Красномосковская, 42);

- Центральный район: центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало» (ул. Бограда, 65);

- Советский район: молодежный центр «Новые имена» (ул. Аэровокзальная, 10);

- Свердловский район: Центр технического проектирования (ул. Тимошенкова, 87а);

- Кировский район: центр продвижения молодёжных проектов «Вектор» (ул. Транзитная, 52);

- Ленинский район: молодежный «ИТ-центр» (ул. Мичурина, 17).