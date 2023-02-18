Красноярск из-за гололеда и серьезных аварий сковали пробки

Фото: ГИБДД

В Красноярске с раннего утра наблюдается сильный гололед и ухудшение погодных условий. Как рассказали в МЧС, днем произошло потепление температуры с последующим похолоданием ночью – поэтому в городе сейчас образовался сильный гололед. В ведомстве и дорожной полиции даже обратились к горожанам с просьбой воздержаться от выезда из дома.

– Такие погодные условия становятся настоящим испытанием. Желание отдохнуть на природе или съездить в гости к друзьям может закончиться больничной палатой или даже гибелью. Лучше проведите эти выходные дома, с семьей! А если вы все-таки выехали за город, будьте максимально осторожны, не спешите приехать как можно быстрее, – заявил начальник краевого ГУ МЧС Игорь Лисин.

Тем временем, гололед уже обернулся чередой серьезных аварий. На Северном шоссе произошли сразу два массовых ДТП, буквально поблизости друг от друга, из-за чего образовалась пробка.

– Сегодня утром на Северном Шоссе, 65 по направлению со стороны Дрокино в сторону Советского района произошло 2 ДТП с участием 4-х автомобилей. Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. Мы напоминаем водителям о том, что при выпадении осадков на некоторых участках дорог может образоваться снежный накат, – сообщили в ГИБДД.

Еще один дорожный коллапс наблюдается при подъеме в гору в районе Кубеково – там серьезно разбилась Toyota Camry, из-за чего теперь фуры не могут подняться в гору.