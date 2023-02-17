Доступный способ «свить» родовое гнездо: кто и как может воспользоваться семейной ипотекой?

Фото: ИВАНОВА Диана

14 февраля в пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол с участием экспертов рынка недвижимости. Главной темой обсуждения стала семейная ипотека, которую также называют «детской». Эксперты рассказали о ней подробнее. Они поделились важной информацией, как облегчить погашение кредита, пользуясь материнским семейным капиталом, налоговым вычетом и другими возможностями.

В тренде - программы льготной ипотеки

О сложившейся на ипотечном рынке ситуации рассказал Владимир Бубенко, управляющий директор по ипотеке ВТБ в Красноярскм крае и Хакасии:

- Прошлый год завершился интенсивно на рынке ипотечного кредитования. Жители Красноярского края и Хакасии стремились закрыть вопросы, связанные с улучшением жилищных условий. Банк ВТБ за год выдал в двух регионах порядка 5 300 ипотечных кредитов на сумму более 18,5 миллиарда рублей. Причем 40% займов (на сумму порядка 8 миллиардов рублей) были выданы по программам ипотечного кредитования с господдержкой. Льготная ипотека стала драйвером рынка.

Владимир Бубенко, управляющий директор по ипотеке ВТБ в Красноярскм крае и Хакасии Фото: ИВАНОВА Диана

Он поделился, что эти тренды сохраняются и в 2023 году:

- Связано это, в первую очередь, с модернизацией программы семейной ипотеки. Тех, кто может ею воспользоваться, стало существенно больше. Раньше это были только семьи, в которых появился первый или последующий ребенок, начиная с 2018 года. Сейчас добавились и те, в которых есть двое и более детей до 18 лет без привязки к годам их рождения. Они тоже могут взять ипотечный кредит под 5,7% годовых с учетом дисконта за использование цифровых сервисов.

Еще один фактор - это продление программы ипотеки с господдержкой до 1 июля 2024 года. По ней оформить ипотеку можно по ставке 7,7% (при использовании электронной регистрации и сервиса безопасных расчетов). Напомню, программа распространяется на жилье в новостройках.

Совет эксперта. После рождения третьего и последующего ребенка семья может воспользоваться федеральной целевой выплатой в размере 450 тысяч рублей. Она направляется только на гашение действующей ипотеки. Если платить по кредиту осталось меньше этой суммы, то воспользоваться остатком уже не получится, в отличие от материнского капитала.

Подать заявку на ипотеку сегодня можно по двум документам в офисе банка, на сайте финансовой организации, у партнеров (застройщиков и в агентствах недвижимости).

Сертификаты помогают молодым семьям приобрести жилье

То, что ближайшее будущее - за семейной ипотекой, также подтвердила Ирина Трифоненкова, руководитель Центра Ипотечного Кредитования ДО «Красноярск-Ипотека1» АО Альфа-Банк:

- Даже в непредсказуемом 2022 году госпрограммы были драйверами рынка. У нас их доля достигала 46%, причем 27% приходилось на ипотеку для семей с детьми.

Ирина Трифоненкова, руководитель Центра Ипотечного Кредитования ДО «Красноярск-Ипотека1» АО Альфа-Банк Фото: ИВАНОВА Диана

В 2023 году семейная ипотека однозначно будет трендом! В январе и феврале мы видим увеличение доли выдачи кредитов именно по ней: 34% от общего количества в первом месяце года. Это немного выше общероссийского показателя.

Безусловно, материнский семейный капитал и сертификаты помогают молодым семьям обзаводиться собственным жильем. Часто они берут максимальные суммы: 5-6 миллионов рублей. Конечно, жилье в Красноярске стоит недешево. Также играет роль, что родители с детьми обычно покупают 2-,3-комнатные квартиры.

Совет эксперта. Используйте для первоначального взноса по ипотеке материнский капитал. Клиенты нашего банка активно пользуются этой возможностью.

Ипотечные сделки регистрируют в электронном виде

Имеет значение и то, как оформляется ипотека. Что позволяет сэкономить время, озвучила Елена Ященкова, начальник отдела регистрации прав объектов недвижимости жилого значения, регистрации прав в электронном виде Управления Росреестра по Красноярскому краю:

- Ипотека развивается. В 2022 году было зарегистрировано 42570 ипотечных сделок. Причем 60% из них - в электронном виде. Думаю, тенденцией наступившего года станет увеличение этого показателя. Это быстро и удобно.

Елена Ященкова, начальник отдела регистрации прав объектов недвижимости жилого значения, регистрации прав в электронном виде Управления Росреестра по Красноярскому краю Фото: ИВАНОВА Диана

Совет эксперта. Оформляйте сделки в электронном виде! Срок регистрации ипотеки при такой форме обращения сокращается до одного дня.

Материнский капитал можно вложить в реконструкцию или строительство жилья

Представители банков отметили, что более половины сделок проходит с использованием материнского капитала. Как часто им пользуются те, кто решает жилищный вопрос с помощью ипотеки, уточнила Анна Еремеева, начальник отдела организации социальных выплат Отделения Социального Фонда России (ОСФР) по Красноярскому краю:

- С 2009 года, когда появилась возможность распоряжаться средствами материнского капитала, на первом месте у обладателей сертификатов было улучшение с их помощью жилищных условий. Сегодня это свыше 70% обратившихся. В последние годы наибольшее количество обращений (более 60%) связано с погашением основного долга и процентов по ипотечным договорам.

Анна Еремеева, начальник отдела организации социальных выплат Отделения Социального Фонда России (ОСФР) по Красноярскому краю Фото: ИВАНОВА Диана

Совет эксперта. Материнский капитал можно вложить в реконструкцию или строительство объекта индивидуального жилищного строительства, если оно ведется своими силами, без привлечения кредитов.

Маткапитал увеличился на 82 тысячи рублей

- Цены на жилье растут, но и выплаты каждый год индексируются, - прокомментировала ситуацию на рынке жилья Татьяна Абрамовская, начальник управления установления социальных выплат ОСФР по Красноярскому краю:

- С 1 февраля 2023 года материнский семейный капитал на второго ребенка составляет 775 тысяч 628 рублей, на первого - 586 тысяч 600 рублей. Его проиндексировали на максимальный за все время показатель - 11,9%. Увеличение суммы в денежном выражении составило чуть более 82 тысяч и 62 тысяч рублей соответственно на второго и первого ребенка. Многие ждали индексацию, и в феврале мы получили рост заявлений на распоряжение капиталом, в том числе и на ипотеку. На нее приходится 61%. Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно через банк, оттуда оно поступит в социальный фонд.

Татьяна Абрамовская, начальник управления установления социальных выплат ОСФР по Красноярскому краю Фото: ИВАНОВА Диана

Совет эксперта. Маткапиталом выгоднее распоряжаться после индексации, которая проводится 1 февраля.

Региональный сертификат выдается один раз

Сергей Семенов, начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства министерства социальной политики Красноярского края, напомнил, что региональный капитал предоставляется семье однократно, при соблюдении нескольких условий:

- Его могут получить только жители Красноярского края, имеющие прописку в регионе, при рождении третьего или последующего ребенка (свидетельство о рождении которому выдано в нашем крае).

Сумма ежегодно индексируется: сейчас она достигает 167 тысяч рублей. Каждый год выдается порядка 4,5 тысячи сертификатов, которые семьи также могут использовать для улучшения жилищных условий. В денежном выражении это 4-6 миллиардов рублей, из которых примерно половина уходит на решение квартирного вопроса.

Пару лет назад было введено ограничение, запрещающее тратить деньги регионального капитала на уплату банковских процентов по кредитам: только на погашение основного долга.

Совет эксперта. Направляйте средства регионального капитала на погашение ипотеки через Госуслуги, не выходя из дома.

Вычет без декларации

- С точки зрения налогообложения, быть родителем двоих и более детей и улучшать жилищные условия - выгодно, - делится своими наблюдениями Ольга Ботова, налоговый консультант, руководитель компании «ЮрФинанс»:

- С 2021 года семьи с детьми, продавая жилье для покупки нового, большей площади, не платят налог с продажи.

Ольга Ботова, налоговый консультант, руководитель компании «ЮрФинанс» Фото: ИВАНОВА Диана

Что касается суммы имущественных вычетов, то по расходам на строительство или приобретение жилья она у нас не меняется с 2008 года и составляет 2 миллиона рублей. Максимально возможная сумма вычета на проценты по ипотеке - 390 тысяч рублей, то есть 13% от 3 миллионов рублей.

Совет эксперта. С 2021 года введен упрощенный порядок имущественного вычета. Он позволяет не заполнять декларацию. Воспользоваться нововведением можно в личном кабинете налогоплательщика.

Это любопытно

«Нелюбимые» месяцы для ипотеки

Иванесса Киселева, юрисконсульт АН «Доступное жилье», считает, что жители региона никогда не теряют интерес к ипотеке. Однако бывают периоды, когда спрос на нее падает по объективным причинам:

- К «нелюбимым» месяцам красноярцев для получения ипотеки можно отнести март и апрель 2022 года, когда Центробанк поднял ключевую ставку. Наши клиенты выжидали и не брали ипотеку вообще. Сделки в этот период были только за наличный расчет. Потом ситуация стабилизировалась, ипотека снова начала набирать обороты.

Иванесса Киселева, юрисконсульт АН «Доступное жилье» Фото: ИВАНОВА Диана

Совет эксперта. Отслеживайте ситуацию на рынке и пользуйтесь моментом! Постоянно меняются проценты, появляются новые возможности.