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Общество17 февраля 2023 9:24

Доступный способ «свить» родовое гнездо: кто и как может воспользоваться семейной ипотекой?

Эксперты рынка рассказывают о нововведениях и возможностях, позволяющих семьям с детьми обзавестись жильем
Татьяна ЗЫКОВА

Фото: ИВАНОВА Диана

14 февраля в пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол с участием экспертов рынка недвижимости. Главной темой обсуждения стала семейная ипотека, которую также называют «детской». Эксперты рассказали о ней подробнее. Они поделились важной информацией, как облегчить погашение кредита, пользуясь материнским семейным капиталом, налоговым вычетом и другими возможностями.

В тренде - программы льготной ипотеки

О сложившейся на ипотечном рынке ситуации рассказал Владимир Бубенко, управляющий директор по ипотеке ВТБ в Красноярскм крае и Хакасии:

- Прошлый год завершился интенсивно на рынке ипотечного кредитования. Жители Красноярского края и Хакасии стремились закрыть вопросы, связанные с улучшением жилищных условий. Банк ВТБ за год выдал в двух регионах порядка 5 300 ипотечных кредитов на сумму более 18,5 миллиарда рублей. Причем 40% займов (на сумму порядка 8 миллиардов рублей) были выданы по программам ипотечного кредитования с господдержкой. Льготная ипотека стала драйвером рынка.

Владимир Бубенко, управляющий директор по ипотеке ВТБ в Красноярскм крае и Хакасии

Владимир Бубенко, управляющий директор по ипотеке ВТБ в Красноярскм крае и Хакасии

Фото: ИВАНОВА Диана

Он поделился, что эти тренды сохраняются и в 2023 году:

- Связано это, в первую очередь, с модернизацией программы семейной ипотеки. Тех, кто может ею воспользоваться, стало существенно больше. Раньше это были только семьи, в которых появился первый или последующий ребенок, начиная с 2018 года. Сейчас добавились и те, в которых есть двое и более детей до 18 лет без привязки к годам их рождения. Они тоже могут взять ипотечный кредит под 5,7% годовых с учетом дисконта за использование цифровых сервисов.

Еще один фактор - это продление программы ипотеки с господдержкой до 1 июля 2024 года. По ней оформить ипотеку можно по ставке 7,7% (при использовании электронной регистрации и сервиса безопасных расчетов). Напомню, программа распространяется на жилье в новостройках.

Совет эксперта. После рождения третьего и последующего ребенка семья может воспользоваться федеральной целевой выплатой в размере 450 тысяч рублей. Она направляется только на гашение действующей ипотеки. Если платить по кредиту осталось меньше этой суммы, то воспользоваться остатком уже не получится, в отличие от материнского капитала.

Подать заявку на ипотеку сегодня можно по двум документам в офисе банка, на сайте финансовой организации, у партнеров (застройщиков и в агентствах недвижимости).

Сертификаты помогают молодым семьям приобрести жилье

То, что ближайшее будущее - за семейной ипотекой, также подтвердила Ирина Трифоненкова, руководитель Центра Ипотечного Кредитования ДО «Красноярск-Ипотека1» АО Альфа-Банк:

- Даже в непредсказуемом 2022 году госпрограммы были драйверами рынка. У нас их доля достигала 46%, причем 27% приходилось на ипотеку для семей с детьми.

Ирина Трифоненкова, руководитель Центра Ипотечного Кредитования ДО «Красноярск-Ипотека1» АО Альфа-Банк

Ирина Трифоненкова, руководитель Центра Ипотечного Кредитования ДО «Красноярск-Ипотека1» АО Альфа-Банк

Фото: ИВАНОВА Диана

В 2023 году семейная ипотека однозначно будет трендом! В январе и феврале мы видим увеличение доли выдачи кредитов именно по ней: 34% от общего количества в первом месяце года. Это немного выше общероссийского показателя.

Безусловно, материнский семейный капитал и сертификаты помогают молодым семьям обзаводиться собственным жильем. Часто они берут максимальные суммы: 5-6 миллионов рублей. Конечно, жилье в Красноярске стоит недешево. Также играет роль, что родители с детьми обычно покупают 2-,3-комнатные квартиры.

Совет эксперта. Используйте для первоначального взноса по ипотеке материнский капитал. Клиенты нашего банка активно пользуются этой возможностью.

Ипотечные сделки регистрируют в электронном виде

Имеет значение и то, как оформляется ипотека. Что позволяет сэкономить время, озвучила Елена Ященкова, начальник отдела регистрации прав объектов недвижимости жилого значения, регистрации прав в электронном виде Управления Росреестра по Красноярскому краю:

- Ипотека развивается. В 2022 году было зарегистрировано 42570 ипотечных сделок. Причем 60% из них - в электронном виде. Думаю, тенденцией наступившего года станет увеличение этого показателя. Это быстро и удобно.

Елена Ященкова, начальник отдела регистрации прав объектов недвижимости жилого значения, регистрации прав в электронном виде Управления Росреестра по Красноярскому краю

Елена Ященкова, начальник отдела регистрации прав объектов недвижимости жилого значения, регистрации прав в электронном виде Управления Росреестра по Красноярскому краю

Фото: ИВАНОВА Диана

Совет эксперта. Оформляйте сделки в электронном виде! Срок регистрации ипотеки при такой форме обращения сокращается до одного дня.

Материнский капитал можно вложить в реконструкцию или строительство жилья

Представители банков отметили, что более половины сделок проходит с использованием материнского капитала. Как часто им пользуются те, кто решает жилищный вопрос с помощью ипотеки, уточнила Анна Еремеева, начальник отдела организации социальных выплат Отделения Социального Фонда России (ОСФР) по Красноярскому краю:

- С 2009 года, когда появилась возможность распоряжаться средствами материнского капитала, на первом месте у обладателей сертификатов было улучшение с их помощью жилищных условий. Сегодня это свыше 70% обратившихся. В последние годы наибольшее количество обращений (более 60%) связано с погашением основного долга и процентов по ипотечным договорам.

Анна Еремеева, начальник отдела организации социальных выплат Отделения Социального Фонда России (ОСФР) по Красноярскому краю

Анна Еремеева, начальник отдела организации социальных выплат Отделения Социального Фонда России (ОСФР) по Красноярскому краю

Фото: ИВАНОВА Диана

Совет эксперта. Материнский капитал можно вложить в реконструкцию или строительство объекта индивидуального жилищного строительства, если оно ведется своими силами, без привлечения кредитов.

Маткапитал увеличился на 82 тысячи рублей

- Цены на жилье растут, но и выплаты каждый год индексируются, - прокомментировала ситуацию на рынке жилья Татьяна Абрамовская, начальник управления установления социальных выплат ОСФР по Красноярскому краю:

- С 1 февраля 2023 года материнский семейный капитал на второго ребенка составляет 775 тысяч 628 рублей, на первого - 586 тысяч 600 рублей. Его проиндексировали на максимальный за все время показатель - 11,9%. Увеличение суммы в денежном выражении составило чуть более 82 тысяч и 62 тысяч рублей соответственно на второго и первого ребенка. Многие ждали индексацию, и в феврале мы получили рост заявлений на распоряжение капиталом, в том числе и на ипотеку. На нее приходится 61%. Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно через банк, оттуда оно поступит в социальный фонд.

Татьяна Абрамовская, начальник управления установления социальных выплат ОСФР по Красноярскому краю

Татьяна Абрамовская, начальник управления установления социальных выплат ОСФР по Красноярскому краю

Фото: ИВАНОВА Диана

Совет эксперта. Маткапиталом выгоднее распоряжаться после индексации, которая проводится 1 февраля.

Региональный сертификат выдается один раз

Сергей Семенов, начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства министерства социальной политики Красноярского края, напомнил, что региональный капитал предоставляется семье однократно, при соблюдении нескольких условий:

- Его могут получить только жители Красноярского края, имеющие прописку в регионе, при рождении третьего или последующего ребенка (свидетельство о рождении которому выдано в нашем крае).

Сумма ежегодно индексируется: сейчас она достигает 167 тысяч рублей. Каждый год выдается порядка 4,5 тысячи сертификатов, которые семьи также могут использовать для улучшения жилищных условий. В денежном выражении это 4-6 миллиардов рублей, из которых примерно половина уходит на решение квартирного вопроса.

Пару лет назад было введено ограничение, запрещающее тратить деньги регионального капитала на уплату банковских процентов по кредитам: только на погашение основного долга.

Совет эксперта. Направляйте средства регионального капитала на погашение ипотеки через Госуслуги, не выходя из дома.

Вычет без декларации

- С точки зрения налогообложения, быть родителем двоих и более детей и улучшать жилищные условия - выгодно, - делится своими наблюдениями Ольга Ботова, налоговый консультант, руководитель компании «ЮрФинанс»:

- С 2021 года семьи с детьми, продавая жилье для покупки нового, большей площади, не платят налог с продажи.

Ольга Ботова, налоговый консультант, руководитель компании «ЮрФинанс»

Ольга Ботова, налоговый консультант, руководитель компании «ЮрФинанс»

Фото: ИВАНОВА Диана

Что касается суммы имущественных вычетов, то по расходам на строительство или приобретение жилья она у нас не меняется с 2008 года и составляет 2 миллиона рублей. Максимально возможная сумма вычета на проценты по ипотеке - 390 тысяч рублей, то есть 13% от 3 миллионов рублей.

Совет эксперта. С 2021 года введен упрощенный порядок имущественного вычета. Он позволяет не заполнять декларацию. Воспользоваться нововведением можно в личном кабинете налогоплательщика.

Это любопытно

«Нелюбимые» месяцы для ипотеки

Иванесса Киселева, юрисконсульт АН «Доступное жилье», считает, что жители региона никогда не теряют интерес к ипотеке. Однако бывают периоды, когда спрос на нее падает по объективным причинам:

- К «нелюбимым» месяцам красноярцев для получения ипотеки можно отнести март и апрель 2022 года, когда Центробанк поднял ключевую ставку. Наши клиенты выжидали и не брали ипотеку вообще. Сделки в этот период были только за наличный расчет. Потом ситуация стабилизировалась, ипотека снова начала набирать обороты.

Иванесса Киселева, юрисконсульт АН «Доступное жилье»

Иванесса Киселева, юрисконсульт АН «Доступное жилье»

Фото: ИВАНОВА Диана

Совет эксперта. Отслеживайте ситуацию на рынке и пользуйтесь моментом! Постоянно меняются проценты, появляются новые возможности.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ