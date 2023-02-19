В Красноярске на неделе потеплеет до 0 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на следующей неделе потеплеет до +4 градусов. Прогноз составили синоптики Gismeteo.

В понедельник в Красноярске потеплеет до -3 градусов днем. Ожидается переменная облачность, но без сильного ветра. Ночью похолодает до -13 градусов.

Во вторник днем воздух прогреется до 0 градусов. Ожидается пасмурная погода - снег с дождем, ветер поднимется до 9 метров в секунду. Ночью температура понизится до -11 градусов. В среду днем будет аналогично - не ниже 0 градусов, возможен снег с дождем, ветер останется сильным. Ночью те же -8 градусов.

В День защитника Отечества 23 февраля будет солнечно и безветренно. Днем около -2, а ночью до -15 градусов. Осадков не ожидается. В пятницу же вновь потеплеет, на этот раз до +4 градусов днем, ночью синоптики обещают -6 градусов. Будет в целом пасмурно, но безветренно и бесснежно.