В новый дачный сезон без долгов за вывоз ТКО

Февраль – месяц короткий, и вот он уже перевалил за половину. Ещё две-три недели – и самые нетерпеливые садоводы и огородники помчатся открывать сельскохозяйственный сезон. Наводить порядок на участках и в домиках. Вывозить мусор. Стоп! Куда, интересно? Во-первых, закон запрещает «самодеятельное» обращение с отходами всем без исключения – и гражданам, и юридическим лицам. Во-вторых, оказывать услугу по вывозу мусора могут лишь лицензированные организации, имеющие статус регионального оператора. В левобережной технологической зоне такая организация – «Красноярская рециклинговая компания».

Тем не менее, некоторые СНТ и ДНТ по-прежнему предпочитают вывозить мусор со своих участков по-старинке, не заключая договор с КРК, а, значит, незаконно. На конец 2022 года просроченная задолженность СНТ и ДНТ в левобережной зоне составляла более 9,7 млн рублей, из 513 садовых и дачных товариществ, находящихся на территории Емельяновского района, заключили договор всего 121 (24%). Из 65 СНТ и ДНТ, находящихся в городской черте Красноярска, только 23 исполнили свои обязанности по заключению договора, а 42 до сих пор числятся в уклонистах.

«СНТ «Лесник», «Радуга» и «Рябинушка», задолжавшие совокупно более 268 тысяч рублей, получив претензию от регионального оператора, не стали тянуть до судебных разбирательств и заключили договор на обращение с ТКО, – пояснили в КРК. – А вот 19 товариществ не воспользовались такой возможностью, и 15 февраля материалы по их долгам переданы в суд».

В числе злостных должников-уклонистов, которые отказываются заключать договор и платить за вывоз мусора, оказались товарищества «Жарки-2», «Нива», «Пионер», «Малый Талнах», «Журналист», «Изыскатель», «Нанжуль 2002», «Северянка», «Сухая Балка – 2», «Энергетик», «Кооператор», «Ермак», «Березка», «Парус», «Жаворонки», «Содружество», «Сокол», «Спутник», «Вега». Их совокупная задолженность – более 3,4 млн рублей. Инициативные договоры, направленные в адрес руководителей обществ, были проигнорированы.

Однако в «Красноярской рециклинговой компании» уточняют: у председателей ещё есть возможность заключить договоры с регоператором в досудебном порядке и оформить рассрочку на выплату долга. И предупреждают: не стоить тешить себя иллюзиями и надеяться, что вопрос как-то сам собой сойдёт на нет. В судах Красноярска постоянно рассматриваются дела в отношении неплательщиков за услугу по обращению с ТКО, и в итоге долги приходится платить, только уже с пенями и судебными издержками.