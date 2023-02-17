В Канске роженица обвиняет медиков в смерти ее недоношенного ребенка

В Канске младенец скончался в роддоме после кесарева сечения Фото: Мария ЛЕНЦ

14 февраля в СК обратилась 30-летняя жительница Канска с требованием привлечь медиков местной больницы за смерть ее новорожденного сына. Следком Красноярского края завел уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Все началось еще 8 февраля. У женщины, которая находилась на 32-33 неделе беременности, начались преждевременные роды. Ее привезли в Канскую межрайонную больницу, где путем кесарева сечения та родила мальчика.

Младенец был недоношен, находился в тяжелом состоянии, и медики решили сразу отправить его в детскую больницу. Мать мальчика была против этого, так как состояние ребенка не было стабилизировано. Но врачи настаивали, в итоге 9 февраля при подготовке к транспортировке в детское учреждение, младенец умер в палате.

Сейчас следователи изучают медицинские документы, изъятые из больницы. Точная причина смерти младенца будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

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