На трассе Красноярск-Енисейск произошло ДТП с шестью пострадавшими

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На 259 километре трассы Красноярск-Енисейск столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 12-летняя девочка, сообщили в ОМВД Лесосибирска.

Авария произошла вечером 6 ноября. По предварительным данным, 23-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Corona, за рулем которой был 41-летний мужчина.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На фотографиях с места аварии видно, что обе машины серьезно пострадали. В одном автомобиле смята вся передняя часть, второй вылетел в кювет.

В больнице в итоге оказались водитель и пассажир «Короллы», а также водитель и три пассажира второй машины. В их числе – 12-летняя девочка.

Все участники аварии были пристегнуты, признаков опьянения ни у одного из водителей не выявлено. Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

На 23-летнего водителя за выезд на встречную полосу составлен протокол.