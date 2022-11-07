Следующие длинные выходные ожидают красноярцев только на новогодних праздниках

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы смогут насладиться следующими выходными почти через 2 месяца, ближайшие «каникулы» наступят только в конце декабря. Новогодние праздники продлятся 9 дней с субботы, 31 декабря 2022, по воскресенье, 8 января 2023.

Напомним, что привычных масштабных празднеств по случаю Нового года в Красноярске не будет. Администрация приняла решение сузить размах мероприятий, чтобы все сэкономленные деньги пустить в помощь участникам СВО на Украине и членам их семей.

Как сообщили представили мэрии, формат работы всех развлекательных площадок будет скорректирован с учетом нынешней социальной обстановки.

Вопрос о проведении мероприятий еще решается, но уже известно, что будут установлены городские ёлки и ледовые городки.

Новогодние деревья традиционно будут располагаться на острове Татышев, в сквере имени Чернышевского, парке имени Гагарина, скверах Серебряный, «Каменный городок» и Энтузиастов, на площади имени Свердлова и перед ДК 1 Мая.