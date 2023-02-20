Красноярские волонтеры прошли курсы оказания первой медицинской помощи. Фото: krasnoyarsk.er.ru

- Волонтеры – это люди с горячими сердцами, которые, если что, первыми приходят на помощь. Они просто такие. Для того, чтобы грамотно и правильно прийти на помощь, ухаживать за больными, за людьми, которые нуждаются в нашей помощи, партия «Единая Россия» приняла такое решение – открыть на площадке Высшей партийной школы учебную программу «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтеров», - рассказала руководитель краевого партийного центра сбора гуманитарной помощи Инна Рычкова.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Волонтерское движение в крае достигло высокого уровня, это делает честь его жителям. Медицинские курсы открылись с начала января и уже стали востребованы. Обучение проходит в двух этапах: сначала теория, затем практика. В первой части слушатели узнают базовые знания: как оказывать первую неотложную помощь, как ухаживать за пострадавшими, поддерживать санитарное состояние помещений, транспортировать больных. То есть все то, с чем отлично могут справиться добровольцы.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Практику проходили в Красноярском медицинском техникуме. Ирина Шеходанова, преподаватель междисциплинарного курса «Основы реаниматологии», поделилась, что волонтеры закрепляли свои навыки в том, как проводить сердечно-легочную реанимацию и останавливать кровотечение. Разбирали такие случаи, как травмы, переломы, ожоги, обморожение, переохлаждение тела.

А вот и впечатления самих добровольцев. Анна Рожанская раньше таких навыков она не имела, на школьных занятиях их не получила в полной мере:

- Учитывая, в какой ситуации мы сейчас живем, каждый должен быть готов. Элементарно это и в быту может пригодиться, и для собственной семьи, детей. Бывает, что люди попадают в аварийные ситуации на автомобилях и т.д. Недавно было землетрясение в Турции, огромное количество людей оказались в такой ситуации, и кто знает, если бы больше людей знали элементарные навыки помощи, может быть, большее количество людей спаслось.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

- Этими знаниями, наверное, должен обладать каждый человек, чтобы оказывать помощь правильно и не навредить другому человеку. Также на практике мы прошли уход за больными пациентами. В целом, на курсе было все очень интересно, - рассказала волонтер Наталья Сухачева.

После 18 часов практических занятий (3 дня) волонтерам были выданы справки-сертификаты о прохождении курса. Организаторы отмечают: эти знания пригодятся не только для общего развития, но и в случае, если волонтер примет решение помогать больным в медицинских учреждениях.