Участники движения «Пост №1» из Краснодона ЛНР приедут в Красноярск обмениваться опытом. Фото: пресс-служба администрации города

Делегация Красноярска во главе с мэром Владиславом Логиновым посетила Луганскую Народную Республику. Основной целью рабочей поездки стало подписание соглашения о сотрудничестве с Краснодоном, который теперь официально стал городом-побратимом Красноярска.

В рамках визита члены сибирской делегации побывали в одной из школ Краснодона и в детском саду, куда ранее были переданы методические пособия для развития детей разных возрастов, наборы для проведения интеллектуальных игр, авторами которых являются красноярские педагоги и воспитатели. Ещё до подписания официального соглашения о побратимстве красноярские специалисты начали оказывать системную поддержку коллегам из краснодонской системы образования в части перехода на российские образовательные стандарты и отечественное законодательство.

Фото: пресс-служба администрации города

«Обмен мнениями и взаимообучение – лишь немногие перспективные формы сотрудничества, что открылись перед красноярскими и краснодонскими детьми и педагогами. Нам есть чему учиться друг у друга. И расстояние уже давно не проблема для интересных и полезных встреч. Отдельно хочется отметить умение краснодонцев хранить и чтить память. Патриотические проекты Краснодона для школьников и воспитанников детских садов – то, что нам точно стоит взять на вооружение», – отметила участник делегации, заместитель руководителя главного управления образования администрации Красноярска Марина Чернышкова.

История дружбы между легендарным луганским Краснодоном и Красноярском началась ещё в 2017 году с общения молодых ребят – участников молодёжного патриотического движения «Пост №1». Именно тогда, шесть лет назад, представители красноярского движения передали в Краснодон не только комплекты формы для несения почётной вахты, но и методические рекомендации об организации работы с молодёжью в этом направлении. Краснодонские постовцы с нетерпением ждали коллег из Красноярска, встретив их в легендарном музее «Молодая Гвардия» полным составом местного отделения Поста №1.

Фото: пресс-служба администрации города

Хозяева провели встречу – открытый диалог «Краснодон-Красноярск: традиции Вахты Памяти Пост №1», на которой руководитель красноярских постовцев Сергей Покровский поделился опытом и традициями несения почётной караульной службы.

«Краснодон – место исторической силы. Познакомившись с постовцами этого города, могу сказать, что ребята очень похожи на нас. Они также стремятся быть лучшими, развить свои таланты, с честью несут службу. Мы постараемся со стороны нашего города делать всё возможное, чтобы наше сотрудничество укреплялось», – сказал после встречи начальник отдела «Пост № 1» молодёжного центра «Патриот» Сергей Покровский.

В завершение беседы с постовцами мэр Красноярска Владислав Логинов и глава Краснодона Сергей Козенко договорились, что участники Поста №1 Краснодона приедут в Красноярск для обмена опытом.

Вопросы перспективного взаимодействия городов-побратимов в музейно-образовательной сфере обсуждали специалисты красноярского музея «Мемориал Победы» и Краснодонского Ордена Дружбы народов музея «Молодая гвардия».

Фото: пресс-служба администрации города

В текущем году начнётся проектирование модернизации красноярского музея, который в 2025 году отметит своё 50-летие. Готовясь к масштабной модернизации музейного комплекса, красноярские специалисты очень серьезно относятся к опыту, наработанному краснодонскими коллегами.

«Знакомство с опытом работы Краснодонского Ордена Дружбы народов музея «Молодая гвардия» позволило погрузиться в систему сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи, действующую и развивающуюся в ЛНР. В ходе состоявшихся мероприятий удалось не только обсудить рабочие вопросы, но и принять участие в церемонии посвящения местных школьников в юнармейцы. Такие церемонии регулярно проходят на базе музея. Именно это место является самым знаковым в городе Краснодоне для встречи нескольких поколений краснодонцев», - рассказала директор красноярского музея «Мемориал Победы» Татьяна Ивлева.

Добавим, что рабочая поездка делегации Красноярска в Краснодон была приурочена к очень важной для луганского города дате – 80-летию освобождения частями Красной Армии от немецко-фашистской оккупации.

Мэр Владислав Логинов принял участие в торжественном митинге на Аллее Славы, от лица всех красноярцев поздравил краснодонцев со знаменательной датой.