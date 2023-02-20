Высокогорский мост, новые самолеты, ремонт дорог на 4,5 миллиарда: что ждет транспортную отрасль Красноярского края в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Что ждет транспортную отрасль Красноярского края в наступившем 2023 году: какие планы прошлых лет будут реализованы, сколько средств будет затрачено и какую выгоду получит от этого экономика и населения края? Все эти вопросы обсудили на рабочей встрече губернатор края Александр Усс и заместитель министра транспорта Дмитрий Зотин. Лейтмотив встречи – реализация сразу нескольких масштабных проектов.

Начнем с Высокогорского моста, строительство которого вышло на финишную прямую. Все опоры и пролеты моста уже смонтированы, готовность составляет 88%. Построены подъездные дороги с правого и левого берега общей протяженностью 10 километров. Открытие назначено на осень. Далее в планах реконструкция двух дорог – от Енисейска до Высокогорска и от Епишино до Северо-Енисейского.

Продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». На мероприятия в рамках этого проекта предусмотрено почти 4,5 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов. На эти деньги отремонтируют 62 объекта на региональной сети общей протяженностью свыше 240 км, обновят 16 мостов. Отметим, что отбор подрядчиков уже идет, заключено более 75 % контрактов, так что с началом тепла работа должна начаться без задержек.

Губернатор края Александр Усс провел рабочую встречу с замминистра транспорта. Фото: Александр Черных

Далее: региональная авиация. Компания «КрасАвиа» продолжает реновацию авиапарка, приобретает новые самолеты и вертолеты. Планируется поступление новых самолетов ТВРС-44 «Ладога» и «Байкал» отечественного производства. По словам Дмитрия Зотина, те воздушные суда, которые уже приобретены, задействованы на социально значимых перевозках внутри края и за его пределы. Это вносит существенный вклад в развитие авиационного хаба в аэропорту «Красноярск». Партнерство с компаниями «Аэрофлот» и «НордСтар» образует единую сеть хаба, весомая часть направлений которого софинансируется при поддержке края.

Речной транспорт: в Санкт-Петербурге строят для края два пассажирских судна «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев». Это первые строящиеся в России гражданские суда для Арктической зоны. Вскоре запустят первый прогулочный катер на электротяге по маршруту Красноярск – Дивногорск.