В Сухобузимском пройдет «Сибирская Масленица». Фото: krskstate.ru

«Сибирская Масленица» в Сухобузимском Красноярского края пройдет 26 февраля 2023 года. Программу мероприятия опубликовало региональное министерство культуры. Добавим, что ранее мы писали о том, как пройдет Масленица в Красноярске.

Все начнется утром с продовольственной ярмарки. В центре поселка Сухобузимское будут работать торговые ряды. А основная программа «Сибирская Масленица» начнется в 11:00 часов.

Основная программа «Сибирской Масленицы» В Красноярском крае 26 февраля 2023 года

- В 11:00 часов 26 февраля на главной сцене поселка выступят коллективы: фольклорный театр «Ладов день», народный хор Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича и группа «Дуня» из Минусинска;

- У Туристского информационного центра гостям праздника предложат сбитень и травяной чай с баранками. Кроме того, покажу туристические маршруты Енисейской Сибири;

- В Сухобузимском краеведческом музее пройдут экскурсии;

- Для детей в 11:00 и 13:00 часов в Доме культуры артисты Красноярского театра кукол покажут спектакль «Собака, которая не умела лаять»;

- В 14:00 часов пройдет историческая реконструкция взятия снежного городка. Ее можно будет посмотреть в режиме онлайн на сайте культура24.рф.

Кроме того, гости праздника могут выиграть сертификат на 50 тысяч рублей на путешествие по Красноярскому краю, Туве и Хакасии. Этот приз ждет смельчака, который сможет подняться к вершине потешного столба. Завершится же все традиционным сожжением чучела Масленицы.