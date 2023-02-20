В Красноярске на 23 февраля потеплеет до -2 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

На праздник красноярцам обещают практически весеннее тепло. Хотя в целом вся неделя будет теплой. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на День защитника Отечества 23 февраля 2023 года.

Днем воздух прогреется до -2 градусов. Будет светить солнце, а осадков не ожидается. Синоптики также прогнозируют практически полное отсутствие ветра. Давление – около 743 мм рт. ст.

Ночью же похолодает до -12 градусов. Небо затянет тучами, но, ни снег, ни дождь не пойдут. Зато усилится ветер, возможны порывы до 3-6 метров в секунду.

Добавим, что мы также опубликовали программу мероприятий на 23 февраля в Красноярске в 2023 году.