Красноярец за 70 тысяч рублей заказал граффити возле подъезда в честь умершей собаки

Фото: скришот из видео

В одном из дворов Красноярска появилось большое граффити с немецкой овчаркой на фоне природе. Как сообщают в тг-канале «Бал дебютанток», его заказал местный житель в честь умершего питомца.

Картина появилась на стене напротив дома, в котором живет красноярский пенсионер со своей женой. Недавно у мужчины скончался четвероногий друг – немецкая овчарка. Для каждого смерть питомца - горе, и все справляются с ним по-своему. Красноярец вот решил увековечить память о собаке и заказал уличную картину. Теперь двор дома украшает граффити, на котором пес величественно лежит на утесе рядом с ручьем в лесу. Стоимость картины оценивается в 70 тысяч рублей.

Автор граффити рассказала, что картина во дворе была согласована со всеми жильцами дома:

- Были учтены пожелания всех жильцов. Поэтому, хоть заказчик был и один, но делалось для целого дома, чтобы радовало всех. Надеюсь, у меня это получилось, - рассказала художница.

Однако адрес, где можно увидеть граффити не раскрывают ни сами жильцы, ни автор. Люди боятся, что коммунальщики могут стереть картину.