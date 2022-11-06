На рабочей неделе в Красноярске ожидается снег и сильный ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на рабочую неделю 7-11 ноября 2022 года

В Красноярске на новой рабочей неделе ожидается снегопад и усиление ветра. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

Понедельник будет последним днем недели с плюсовой температурой, ожидается до +3 и переменная облачность, но без осадков. Ветер усилится до 5-14 метров в секунду. Ночью похолодает до -3 градусов.

Во вторник днем будет пасмурно, а температура составит -1 градус. Ветер стихнет почти до штиля, а ночью синоптики ждут заморозки до -5 градусов. В среду температура останется такой же, но пойдет снег и усилится ветер, возможны порывы до 12 метров в секунду.

В четверг и пятницу дневная температура будет около того же -1 градуса. Ветер усилится до 14-15 метров в секунду. В последний рабочий день недели возможен снегопад, а ночью похолодает до -9 градусов.