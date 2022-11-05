Найдены, живы: трех пропавших подростков нашли полицейские в Красноярском крае

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему дети не явились домой в срок.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ачинске полицейские разыскали трех мальчиков-подростков, о пропаже которых стало известно утром 5 ноября. В МВД обратилась мама одного из них, когда сын накануне вечером не пришел домой.
-Дети найдены сотрудниками полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает,- сообщается в субботу в Telegram-канале ГУ МВД по Красноярскому краю.
Что именно произошло с мальчишками, не известно. Из имеющейся информации только то, что всем детям от 9 до 11 лет.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему дети не явились домой в срок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Красноярском крае во время сплава по Мане пропали мама с сыном (подробнее)