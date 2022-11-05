Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 ноября 2022 6:40

Найдены, живы: трех пропавших подростков нашли полицейские в Красноярском крае

Трое детей найдены полицейскими в Ачинске
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему дети не явились домой в срок.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему дети не явились домой в срок.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ачинске полицейские разыскали трех мальчиков-подростков, о пропаже которых стало известно утром 5 ноября. В МВД обратилась мама одного из них, когда сын накануне вечером не пришел домой.

-Дети найдены сотрудниками полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает,- сообщается в субботу в Telegram-канале ГУ МВД по Красноярскому краю.

Что именно произошло с мальчишками, не известно. Из имеющейся информации только то, что всем детям от 9 до 11 лет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему дети не явились домой в срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае во время сплава по Мане пропали мама с сыном (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП