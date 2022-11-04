В Красноярске завершилось празднование Дня народного единства 4 ноября

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске празднования Дня народного единства 4 ноября подошло к концу. В городе были организованы десятки различных локаций с интерактивами, концертами и реконструкциями исторических событий.

Так на площади революции прошел митинг-реконструкция проводов солдат на фронт 1941 года «Победили тогда, победим и сейчас». В годы Великой Отечественной войны более 35 000 жителей Красноярска стали добровольцами и ушли воевать против фашизма не дожидаясь повестки. В самые тяжелые для Отечества времена, именно народное единство и добровольчество сыграло важную роль. Поэтому 4 ноября было решено вспомнить и почтить память добровольцев уходивших на фронт в 1941-м. Сотрудники силовых структур, реконструкторы и общественные организации воспроизвели события того времени.

Музыкальный ансамбль Главного управления МВД России по Красноярскому краю «Голоса Енисея» исполнил песню «Широка страна моя родная». Актер в образе командующего Сибирским военным округом Никифора Медведева зачитал напутственные слова бойцам. Затем добровольцы получили знамя и произнесли слова клятвы. А после, под песни военного времени, по площади пошли коробки реконструкторов в сопровождении боевой техники времен Великой Отечественной войны. Для гостей также была организована военно-полевая кухня с солдатской кашей, детский автогородок выставка ретротехники. Фотографии с мероприятия можно увидеть здесь.

В это же время у Мемориала Победы заступил в караул Пост №1, состоящий из 28 постовых разного поколения. Единая задача объединила молодежь и тех, кто нес службу у вечного огня еще во времена СССР. Разница в возрасте очень большая: самому старшему 72 года, а самому младшему – всего 16.

В течение всего дня можно было посетить народные гуляния на площади у ТЦ «Красноярье». В честь Дня народного единства была подготовлена праздничная программа – концерт, несколько интерактивных локаций, традиционные казачьи игры и мастер-классы. Как проходили массовые гуляния можно увидеть здесь.

Напомним, что на этом программа мероприятий, посвященная Дню народного единства, не заканчивается. Куда сходить и что посмотреть в праздничные выходные можно найти по этой ссылке.