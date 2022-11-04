В Красноярске 4 ноября прошли народные гуляния возле ТЦ «Красноярье»

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске 4 ноября прошли масштабные народные гуляния возле ТЦ «Красноярье». В честь Дня народного единства была подготовлена праздничная программа – несколько интерактивных локаций, традиционные казачьи игры и мастер-классы. На мероприятии побывал наш фотокорреспондент Диана Иванова.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

В 12:00 гуляния начались с акции «Российская ленточка», затем на площади прошел концерт #МыЕдины с участием профессиональных артистов и национальных творческих коллективов.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Помимо выступлений, красноярцы могли пройти к шатрам, где можно было ознакомиться с выставкой национальных костюмов и головных уборов, с традиций чаепития разных национальностей, попробовать национальные напитки, сладости и блюда.

Фото: ИВАНОВА Диана

Гости праздника участвовали в спортивных эстафетах, традиционных казачьих играх и катались на аттракционе. Все желающие прошли мастер-классы по фланкировке и рубке шашкой, владению нагайкой. Также была открыта интерактивная площадка «Богатырская застава» и несколько фотолокаций.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

На другой стороне площади разместилась ярмарка мастеров декоративно-прикладного народного творчества, где были представлены их работы и различные сувениры. Также традиционно прошла продовольственная ярмарка-продажа продукции местных производителей.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Больше фото с праздника можно увидеть здесь