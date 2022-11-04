В Красноярске прошел митинг-реконструкция проводов на фронт 1941 года «Победили тогда, победим и сейчас»

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске завершился митинг-реконструкция проводов солдат на фронт 1941 года «Победили тогда, победим и сейчас».
Фото: Мария ЛЕНЦ
В годы Великой Отечественной войны более 35 000 жителей Красноярска стали добровольцами и ушли воевать против фашизма не дожидаясь повестки.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На Площади Революции, где 4 ноября проходила реконструкция, бойцы в 1941 году давали свою клятву. На мероприятии побывал наш фотокорреспондент Мария Ленц.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
На площади собралось множество горожан, чтобы лично увидеть парадные коробки реконструкторов и силовиков, проезд боевой техники времен Великой Отечественной войны.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Среди техники были мотоциклы, легковые бронеавтомобили, бронетранспортеры, противотанковые пушки и множество современной боевой техники.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Во время исторической реконструкции бойцы несли копию боевого знамени, с которым добровольцы-красноярцы уходили на фронт в 1941 году.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Помимо реконструкции, на площади можно было посетить военно-полевую кухню с солдатской кашей, отвести детей в автогородок, и побывать на выставке ретротехники.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
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