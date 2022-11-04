В Красноярске прошел митинг-реконструкция проводов на фронт 1941 года «Победили тогда, победим и сейчас»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершился митинг-реконструкция проводов солдат на фронт 1941 года «Победили тогда, победим и сейчас».

Фото: Мария ЛЕНЦ

В годы Великой Отечественной войны более 35 000 жителей Красноярска стали добровольцами и ушли воевать против фашизма не дожидаясь повестки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Площади Революции, где 4 ноября проходила реконструкция, бойцы в 1941 году давали свою клятву. На мероприятии побывал наш фотокорреспондент Мария Ленц.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

На площади собралось множество горожан, чтобы лично увидеть парадные коробки реконструкторов и силовиков, проезд боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди техники были мотоциклы, легковые бронеавтомобили, бронетранспортеры, противотанковые пушки и множество современной боевой техники.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время исторической реконструкции бойцы несли копию боевого знамени, с которым добровольцы-красноярцы уходили на фронт в 1941 году.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Помимо реконструкции, на площади можно было посетить военно-полевую кухню с солдатской кашей, отвести детей в автогородок, и побывать на выставке ретротехники.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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