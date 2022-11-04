Губернатор Красноярского края и председатель Законодательного собрания поздравили жителей региона с Днем народного единства

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые лица Красноярского края и его столицы поздравили жителей с Днем народного единства. Губернатор Александр Усс, председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко и глава Красноярска Владислав Логинов желают региону и столице процветания и успехов в развитии.

- В это судьбоносное время мы отмечаем праздник с особым чувством. Обращаясь к драматичным страницам истории, отдаём дань памяти героям, чьи подвиг и самопожертвование стали залогом спасения Отечества. Примеры сплочённости, несгибаемой воли и мужества наших предшественников – источник внутренней силы нынешнего поколения, - отмечают политики.

Жителям желают крепкого здоровья, терпения и оптимизма.

Напомним, что 4 ноября в Красноярске пройдет праздничная программа к честь праздника. Подробнее с запланированными мероприятиями можно ознакомиться здесь.