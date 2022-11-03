В Хакасии вынесли второй приговор по делу о падении ребенка из окна

Фото: СК по Красноярскому краю

В Хакасии вынесли приговор женщине, при которой выпал из окна полуторагодовалый мальчик. ЧП произошло в конце июня в Черногорске, причем женщина находилась в одной квартире с ребенком, но не уследила за ним.

Следствие установило, что родители привели сына к родственникам в общежитие и оставили мальчика там на ночь. На следующий день супруга одного из родственников оставила окно открытым, а ребенка – без присмотра. При этом женщина знала, что ранее малыш уже забирался на подоконник.

История закончилась плачевно и предсказуемо: ребенок забрался на диван, с него перелез на подоконник и выпал из окна четвертого этажа. Он скончался в машине скорой помощи.

Суд обвинил женщину в причинении смерти по неосторожности, и назначил 10 месяцев ограничения свободы.

Отметим, что вчера еще один такой приговор прозвучал в Абакане. Там к полугоду исправительных работ приговорили мать, чей пятилетний ребенок выпал из окна 15 этажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мать выпавшего из окна в Абакане ребенка приговорили к полугоду исправительных работ (подробнее)

ЧП произошло в начале июня: мать пятилетнего ребенка ушла на работу, оставив сына одного в квартире. Отец мальчика работал на вахте, сестра ночевала у подруги, и оставить ребенка было не с кем.